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Ливерпуль намерен продать в зимнее трансферное окно двух футболистов
И на вырученные деньги усилить линию обороны
"Ливерпуль" постарается подписать нового защитника зимой, сообщает Express. Но перед тем "красные" попытаются продать двух игроков.
Главными кандидатами на уход из клуба являются вингер Джердан Шакири и нападающий Дивок Ориги. Каждого из этих футболистов "Ливерпуль" оценивает в 15 млн фунтов. На полученные с их продажи 30 миллионов "красные" постараются подписать нового защитника.
Изначально "Ливерпуль" не планировал выходить на зимний трансферный рынок. Однако после поражения от "Аталанты" в матче Лиги чемпионов (0:2) наставник "красных" Юрген Клопп захотел усилить линию обороны.
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