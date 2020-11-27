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Пулишич может сыграть в матче с Тоттенхэмом
Об этом рассказал главный тренер синих
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард сообщил, что нападающий команды Кристиан Пулишич восстановился от повреждения подколенного сухожилия и готов сыграть в матче 10-го тура АПЛ против "Тоттенхэма".
"Кристиан набрал форму, но то, что он может сыграть в стартовом составе, пока под вопросом. В нынешних условиях всем, включая Пулишича, сложно набирать форму, чтобы проводить матчи с первых минут", — приводит Goal.com слова Лэмпарда.
В сезоне-2020/21 Пулишич провел за "Челси" 5 матчей и забил 1 гол. 22-летний американец не появлялся на поле с 28 октября.
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