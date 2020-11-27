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Пулишич может сыграть в матче с Тоттенхэмом

Англия
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Об этом рассказал главный тренер синих

Пулишич может сыграть в матче с Тоттенхэмом
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Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард сообщил, что нападающий команды Кристиан Пулишич восстановился от повреждения подколенного сухожилия и готов сыграть в матче 10-го тура АПЛ против "Тоттенхэма".

"Кристиан набрал форму, но то, что он может сыграть в стартовом составе, пока под вопросом. В нынешних условиях всем, включая Пулишича, сложно набирать форму, чтобы проводить матчи с первых минут", — приводит Goal.com слова Лэмпарда.

В сезоне-2020/21 Пулишич провел за "Челси" 5 матчей и забил 1 гол. 22-летний американец не появлялся на поле с 28 октября.

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В статье: Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон) Кристиан Пулишич
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