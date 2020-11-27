  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Воссоединение с Анчелотти. Хедира близок к переходу в клуб АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Воссоединение с Анчелотти. Хедира близок к переходу в клуб АПЛ

Англия
(1 голосов)

Его нынешний клуб готов отпустить бесплатно

Воссоединение с Анчелотти. Хедира близок к переходу в клуб АПЛ
UA-Футбол
Новина українською

С большой долей вероятности, уже в ближайшее трансферное окно Сами Хедира сменит клуб. Об этом передают итальянские СМИ.

Главным претендентом на него сейчас считается "Эвертон", которым руководит Анчелотти. Также интерес проявляет лондонский "Тоттенхэм".

Читайте такжеКарло Анчелотти хотел бы поработать в АПЛ с полузащитником Ювентуса

"Ювентус", которому принадлежит контракт Хедиры, готов отпустить футболиста бесплатно. Летом стороны уже вели переговоры о досрочном завершении контракта.

В текущем сезоне хавбек еще не сыграл ни одного матча.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сами Хедира Ювентус (Турин) Эвертон (Ливерпуль)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...