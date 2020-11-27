Воссоединение с Анчелотти. Хедира близок к переходу в клуб АПЛ

С большой долей вероятности, уже в ближайшее трансферное окно Сами Хедира сменит клуб. Об этом передают итальянские СМИ.

Главным претендентом на него сейчас считается "Эвертон", которым руководит Анчелотти. Также интерес проявляет лондонский "Тоттенхэм".

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"Ювентус", которому принадлежит контракт Хедиры, готов отпустить футболиста бесплатно. Летом стороны уже вели переговоры о досрочном завершении контракта.

В текущем сезоне хавбек еще не сыграл ни одного матча.