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Воссоединение с Анчелотти. Хедира близок к переходу в клуб АПЛ
Его нынешний клуб готов отпустить бесплатно
С большой долей вероятности, уже в ближайшее трансферное окно Сами Хедира сменит клуб. Об этом передают итальянские СМИ.
Главным претендентом на него сейчас считается "Эвертон", которым руководит Анчелотти. Также интерес проявляет лондонский "Тоттенхэм".
"Ювентус", которому принадлежит контракт Хедиры, готов отпустить футболиста бесплатно. Летом стороны уже вели переговоры о досрочном завершении контракта.
В текущем сезоне хавбек еще не сыграл ни одного матча.
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