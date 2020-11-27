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В пару к Себальосу. Арсенал заинтересован в трансфере Иско
В Мадриде полузащитник загрустил
Вероятнее всего, зимой испанец Иско покинет мадридский "Реал". У него тяжелые отношения с Зинедином Зиданом и сейчас он практически не играет в старте.
По данным Defensa Central, "Арсенал" готов подписать футболиста. Микель Артета гарантирует испанцу игровое время, благодаря чему у него будет шанс сыграть на Евро-2020.
В нынешнем сезоне Иско успел провести лишь семь матчей, не отметившись результативными действиями. Его трансферная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.
Отметим, что сейчас в "Арсенале" в аренде находится Дани Себльос - его контракт принадлежит "Реалу".
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