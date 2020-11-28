АПЛ. Ньюкасл в гостях справляется с Кристал Пэлас

Возможно, хозяева сделали больше для победы, создали больше комбинаций и больше контролировали мяч, но эффективность от агрессии и коэффициент полезного действия оказался выше у гостей. К тому же, "сороки" не ошибались в обороне, а "орлы" постепенно стали допускать огрехи, что сказалось в конце встречи.

На 88-й минуте центр обороны "Ньюкасла" провалился, Жоэлинтон отдал удобный пас на Уилсона, который воспользовался выходом один на один с голкипером. Еще через две минуты забил Жоэлинтон, пас ему отдал Уилсон, защитники не успели накрыть его и бразилец из удобной позиции расстрелял ворота - 2:0.

"Ньюкасл" обошел в турнирной таблице "Кристал Пэлас", правда, всего на одно очко. Обе команды держатся золотой середины, рядом с экватором турнирной таблицы, и пока не могут претендовать на позиции лидеров либо аутсайдеров.

АПЛ. Десятый тур

Стадион: Селлхерст Парк (Лондон)

Кристал Пэлас - Ньюкасл 0:2

Голы: Уилсон 88, Жоэлинтон 90

Кристал Пэлас: 31. Гуайта, 3. Ван Аанхольт, 6. Данн, 8. Куяте, 15. Шлупп, 17. Клайн, 24. Кэхилл, 10. Таунсенд, 18. Макартур, 25. Эзе, 14. Айю.

Ньюкасл: 26. Дарлоу, 2. Кларк, 18. Фернандес, 36. Лонгстафф, 19. Манкильо, 8. Шелви, 12. Льюис, 16. Хендрик, 24. Альмирон, 9. Жоэлинтон, 13. Уилсон.

Предупреждения: Данн 78, Шлупп 90+3 -Фернандес 17, Лонгстафф 60