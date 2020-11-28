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Гвардиола: Ман Сити не станет никого покупать зимой

Англия
(1 голосов)

"Горожане" не планируют покупок посреди сезона

Гвардиола: Ман Сити не станет никого покупать зимой
Новина українською

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его клуб не будет никого покупать в январе.

Подопечные Гвардиолы очень слабо начали новый сезон Премьер-Лиги. После восьми матчей "Сити" находится в нижней половине таблицы и имеет отрицательную разницу мячей.

Казалось бы, усиление состава совсем не помешает "горожанам", однако Гвардиола, и так потративший более 120 миллионов фунтов летом на Рубена Диаша, Натана Аке и Феррана Торреса, воздержится от выхода на трансферный рынок зимой.

"Можем ли мы кого-нибудь купить в январе? Нет, совершенно нет. У нас великолепная команда, чтобы сражаться за все трофеи", — сказал Гвардиола Sky Sports.

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В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити (Англия)
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