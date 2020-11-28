Хазенхюттль не планирует покидать Саутгемптон ради МЮ

Главный тренер "Саутгемптона" Ральф Хазенхюттль развеял слухи, сватающие его в "Манчестер Юнайтед".

"Саутгемптон" очень достойно начал новый сезон, а ранее в ноябре впервые в истории вышел в лидеры Премьер-Лиги, пускай и временно.

На фоне успехов "святых" появились слухи, что Хазенхюттль является одним из кандидатов на замену Оле Гуннару Сульшеру в "Юнайтед", однако специалист сосредоточен на своей работе на "Сент-Мэри".