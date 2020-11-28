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Хазенхюттль не планирует покидать Саутгемптон ради МЮ

Англия
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Наставник сосредоточен на работе в нынешнем клубе

Хазенхюттль не планирует покидать Саутгемптон ради МЮ
Новина українською

Главный тренер "Саутгемптона" Ральф Хазенхюттль развеял слухи, сватающие его в "Манчестер Юнайтед".

"Саутгемптон" очень достойно начал новый сезон, а ранее в ноябре впервые в истории вышел в лидеры Премьер-Лиги, пускай и временно.

На фоне успехов "святых" появились слухи, что Хазенхюттль является одним из кандидатов на замену Оле Гуннару Сульшеру в "Юнайтед", однако специалист сосредоточен на своей работе на "Сент-Мэри".

"Это не то, что я слушаю. Я не читаю никаких социальных сетей или каких-либо новостей. Я заинтересован лишь в том, что происходит в этом клубе.

Я заключил долгосрочный контракт. Это долгосрочный проект для меня, и то, как мы прибавляем каждый день, во всех отношениях, очень радует меня. Так приятно видеть развитие этого клуба, и я думаю, мы создаем нечто особенное здесь. Поэтому я и решил остаться здесь подольше", — цитирует Хазенхюттля Sky Sports.

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В статье: Манчестер Юнайтед Саутгемптон (Англия) Ральф Хазенхюттль
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