Моуриньо: Челси находится под давлением из-за мощной трансферной кампании летом

Попытка Жозе перенести груз ответственности на соперника

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо перед матчем с "Челси" заявил, что давлением перед игрой должен испытывать только соперник.

"Когда ты фаворит, ты знаешь, почему ты фаворит. Ты должен принять это, ты должен справляться с давлением и ответственностью.

Ранее мне довелось поработать в клубах, которые, скажем так, являются чемпионами трансферного рынка из-за своих мощных инвестиций. Я должен был справляться с этим давлением. Так что сейчас я избавлен от этого давления. Его испытывают другие. Не мы", — цитирует Моуриньо The Guardian.