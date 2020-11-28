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Моуриньо: Челси находится под давлением из-за мощной трансферной кампании летом
Попытка Жозе перенести груз ответственности на соперника
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо перед матчем с "Челси" заявил, что давлением перед игрой должен испытывать только соперник.
"Когда ты фаворит, ты знаешь, почему ты фаворит. Ты должен принять это, ты должен справляться с давлением и ответственностью.
Ранее мне довелось поработать в клубах, которые, скажем так, являются чемпионами трансферного рынка из-за своих мощных инвестиций. Я должен был справляться с этим давлением. Так что сейчас я избавлен от этого давления. Его испытывают другие. Не мы", — цитирует Моуриньо The Guardian.
После 9-ти туров АПЛ "Тоттенхэм" лидирует в лиге с 20 очками. У "Челси" – третья позиция и 18 пунктов.
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