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Чалханоглу близок к переходу в Манчестер Юнайтед
Сульшер хочет получить еще одного полузащитника
Игрок "Милана" Хакан Чалханоглу может перейти в "Манчестер Юнайтед" к старту следующего сезона. Об этом сообщает журналист Sport Bild Кристиан Фолк.
Отмечается, что сделка возможна на 90%. Предварительные переговоры между клубом и представителями футболиста состоялись прошлым летом. На данный момент обсуждается зарплата турка. Плюсом для "маникунианцив" является то, что в Чалханоглу в июне 2021-го заканчивается контракт с миланским клубом, и они бесплатно могут оформить его трансфер. Пока итальянцы не сделали решительных шагов для продления соглашения с игроком.
"Манчестер Юнайтед" уже не первый гранд, который хочет подписать турецкого полузащитника. Клуб будет бороться за футболиста вместе с "Ювентусом", "Атлетико" и "Интером".
Хакан Чалконоглу выступает за "Милан" с лета 2017 года. За это время игрок провел 142 матча, забив 27 голов и отдав 40 ассистов. По данным портала Transfermarkt его ориентировочная стоимость составляет 30 млн евро.
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