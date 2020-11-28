Чалханоглу близок к переходу в Манчестер Юнайтед

Игрок "Милана" Хакан Чалханоглу может перейти в "Манчестер Юнайтед" к старту следующего сезона. Об этом сообщает журналист Sport Bild Кристиан Фолк.

Отмечается, что сделка возможна на 90%. Предварительные переговоры между клубом и представителями футболиста состоялись прошлым летом. На данный момент обсуждается зарплата турка. Плюсом для "маникунианцив" является то, что в Чалханоглу в июне 2021-го заканчивается контракт с миланским клубом, и они бесплатно могут оформить его трансфер. Пока итальянцы не сделали решительных шагов для продления соглашения с игроком.

"Манчестер Юнайтед" уже не первый гранд, который хочет подписать турецкого полузащитника. Клуб будет бороться за футболиста вместе с "Ювентусом", "Атлетико" и "Интером".

Хакан Чалконоглу выступает за "Милан" с лета 2017 года. За это время игрок провел 142 матча, забив 27 голов и отдав 40 ассистов. По данным портала Transfermarkt его ориентировочная стоимость составляет 30 млн евро.