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Артета: Арсенал в нескольких трансферных окнах от борьбы за титул

Англия
(1 голосов)

Наставник не торопится с амбициями

Артета: Арсенал в нескольких трансферных окнах от борьбы за титул
Новина українською

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что ему потребуется несколько трансферных окон, чтобы сделать из своей команды претендента на титул Премьер-Лиги.

"Способен ли "Арсенал" выиграть Премьер-Лигу? Это потребует несколько трансферных окон, как минимум. Нужно время, чтобы начать соперничать с клубами определенного уровня, которые набирают около 100 очков в этой лиге.

В футболе время бесценно, а люди очень нетерпеливы. Но если вы не уважаете процесс и требуете от людей, когда для этого нет оснований, это очень опасная вещь. Я знаю, что все мы хотим видеть "Арсенал" на вершине лиги. Каждый раз я беспокоюсь лишь о подготовке к матчу. Когда мы будем готовы к борьбе за титул, покажет время.

Мы должны быть готовы к трудным моментам. Мы знали это с самого начала, потому что наша ситуация — это следствие многих предыдущих лет, а не только прошлого сезона. Наш большой вызов в том, чтобы стабильно демонстрировать свой лучший футбол на протяжении 38 туров. Но все мы готовы", — цитирует Артету Sky Sports.

В ближайшем туре "Арсенал" сыграет с "Вулверхэмптоном". Встреча пройдёт в воскресенье.

После 9 туров "Арсенал" расположился на 12-м месте с 13 очками в активе.

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета
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Комментарии (1)
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Vitson (Коростень)
28.11.2020 в 16:22
Ну нарешті!!! Давно пора втілювати в це в життя.
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