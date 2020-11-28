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Артета: Арсенал в нескольких трансферных окнах от борьбы за титул
Наставник не торопится с амбициями
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что ему потребуется несколько трансферных окон, чтобы сделать из своей команды претендента на титул Премьер-Лиги.
"Способен ли "Арсенал" выиграть Премьер-Лигу? Это потребует несколько трансферных окон, как минимум. Нужно время, чтобы начать соперничать с клубами определенного уровня, которые набирают около 100 очков в этой лиге.
В футболе время бесценно, а люди очень нетерпеливы. Но если вы не уважаете процесс и требуете от людей, когда для этого нет оснований, это очень опасная вещь. Я знаю, что все мы хотим видеть "Арсенал" на вершине лиги. Каждый раз я беспокоюсь лишь о подготовке к матчу. Когда мы будем готовы к борьбе за титул, покажет время.
Мы должны быть готовы к трудным моментам. Мы знали это с самого начала, потому что наша ситуация — это следствие многих предыдущих лет, а не только прошлого сезона. Наш большой вызов в том, чтобы стабильно демонстрировать свой лучший футбол на протяжении 38 туров. Но все мы готовы", — цитирует Артету Sky Sports.
В ближайшем туре "Арсенал" сыграет с "Вулверхэмптоном". Встреча пройдёт в воскресенье.
После 9 туров "Арсенал" расположился на 12-м месте с 13 очками в активе.
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