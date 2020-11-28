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Брайтон - Ливерпуль 1:1. Драматичный матч с непредсказуемой развязкой

Англия
(1 голосов)

В компенсированное время команда Клоппа упустила победу

Брайтон - Ливерпуль 1:1. Драматичный матч с непредсказуемой развязкой
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Последний раз "чайки" не проигрывали "Ливерпулю" в 1991-м году, а именно - в десяти матчах подряд "красные" были сильнее. Вполне могли снова одержать победу, но оступились. Подвела реализация и необъяснимые ошибки в обороне. Как объяснить прорыв Коннолли в штравную, когда его пришлось сбивать Уильямсу. Пенальти, который не реализовал Мопе - мимо ворот пробил форвард "Брайтона".

Через пять минут Мопе получил травму и его пришлось заменить. Хозяева немного подсели. "Ливерпуль", конечно, больше владел мячом, создавал давление на ворота, при этом не часто пробивали по воротам гости. Почти не было видно Салаха, совершенно потерялся на поле Минамино, случались потери мяча перед штрафной площадью.

Брайтон - Ливерпуль 1:1. Драматичный матч с непредсказуемой развязкой - изображение 1

В середине второго тайма команды обменялись отличными моментами. Самый активный у "чаек" Коннолли не смог реализовать выход один на один с Алисоном. А затем забил Салах после интересной комбинации и паса из глубины от Фирмино. Арбитры же посмотрели видеоповтор и увидели положение вне игры. В первом тайме счет оставался 0:0.

После перерыва значительно добавили мерсисайдцы, смотрелись очень неплохо, выглядели активно. Гол Жоты стал ожидаемым результатом этой активности. Индивидуально великолепно сыграл португалец, прошел паралельно ворот и пробил в противоход голкиперу. Точно в угол залетел мяч.

"Ливерпуль" не сбавлял темп, сделал все возможное, чтобы забить второй мяч, и забил его. Навес в штрафную и Мане головой переправил круглого в сетку. Но нет. Снова офсайд и гол отменен. "Брайтон" почувствовал, что Фортуна улыбается ему, почему бы не испортить настроение команде Клоппа? И игроки смогли переломить ход встречи. Робертсон неудачно выбивал мяч и врезал по ноге Уэлбеку, арбитр третий раз за игру посмотрел ВАР-повтор и назначил пенальти. Гросс с одиннадцати метров не промахнулся.

Брайтон - Ливерпуль 1:1. Драматичный матч с непредсказуемой развязкой - изображение 2

"Ливерпуль" пока остается на первом месте в Премьер-лиге, но конкуренты вполне способны в этом туре оспорить лидерство действующего чемпионона. Через неделю, в 11-м туре мерсисайдцы уже на своем поле сыграют с "Вулверхэмптоном".

АПЛ. Десятый тур

Стадион: Зе Амекс (Брайтон энд Хоув)
Главный судья: Стюарт Атвелл (Уорикшир)

Брайтон - Ливерпуль 1:1

Голы: Гросс 90+3 - Жота 60

На 20-й минуте Мопе (Брайтон) не забил пенальти

Брайтон: 1. Райан, 4. Уэбстер, 5. Данк, 34. Велтман, 3. Уайт, 8. Биссума, 20. Марч, 13. Гросс, 7. Коннолли (Лаллана 63, Джаханбакш 71), 9. Мопе (Троссард 26), 18. Уэлбек.

Ливерпуль: 1. Алисон, 3. Фабиньо, 26. Робертсон, 47. Филлипс, 76. Уильямс (Хендерсон 46), 5. Вейналдум, 9. Фирмино, 7. Милнер (Джонс 74), 20. Жота, 11. Салах (Мане 64), 18. Минамино.

Предупреждения: Велтман 45, Уайт 82

Брайтон - Ливерпуль 1:1. Драматичный матч с непредсказуемой развязкой - изображение 3

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Брайтон энд Хоув Альбион
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Комментарии (5)
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football_soccer (Украина)
28.11.2020 в 18:14
наглядный пример, что судьи везде одинаковые, и одинаково плохо судят. Несмотря на то, что в ТОП5 лиг футболисты играют на качественно другом уровне, судьи же с этих лиг таким качественном своей работы похвастаться не могут.
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Spokoyno (Киев)
28.11.2020 в 17:13
VARнули гостей по саме годі По офсайдам питань НЕМА, хоч по першому рахунок на см... А пенальті другуй НАДУМАНИЙ! Як можна "завалити" ледь чиркнувши по підошві Дійсно, а чому не небезпечна гра "господаря"?
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0
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TIRAN (Донецк (Украина!))
28.11.2020 в 16:42
а почему в моменте с решающим пенальти не было трактовки опасной игры (накладка)?
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Red_Cat (Салоники)
28.11.2020 в 18:20
Потому, что Уэлбек на долю секунды раньше Робертсона коснулся мяча. Поэтому Робертсон и сыграл не в мяч, а в ногу Уэлбека. И это не накладка. Другое дело, что Уэлбек получил мизерный удар по касательной, от которого ТАК не падают, как он упал. В принципе, если бы Уэлбек не нарисовал срадания, то и пенальти не был был назначен.
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skopa (Харьков)
28.11.2020 в 16:37
Могло быть и хуже..Судейка заряжен, и вообще не очень..Если второй пенальти еще туда- сюда можно притянуть за уши, при особом желании, то по первому -большие вопросы..Один плюс-приземлили бесполезную чернож..пую молнию, товарища Мо, а оно еще и недовольно..Ну и по самураю , Автомото, очень много- много вопросов к скаутской службе Ливерпуля..Ладно маленький, в отборе бесполезен, но на 40 м он может ударить, в принципе? Это же не дыр-дыр...
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