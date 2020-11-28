Любимый счет бордовых на Этихаде. АПЛ. Манчестер Сити – Бернли 5:0

"Манчестер Сити" сразу же взялся за дело: неудачный стандарт, неточный выстрел Торреса из выгодной позиции и молниеносная успешная контратака уже на 5-й минуте встречи, результатом которой стал автограф Мареза (1:0). "Горожане" действовали широко, с доминированием и прессингом, но важно брать во внимание уровень оппонента. Все, на что был способен "Бернли" в этом матче – низкий и иногда средний блок, безадресные забросы вперед и не приносящий дивидендов редкий контроль снаряда.

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Нельзя сказать, что сами хозяева создавали множество моментов в первом тайме. Марез оформил дубль на 22-й минуте, имея кучу времени во владениях соперника для обводного выстрела (2:0), но между голами Рияда Пикок-Фаррелл имел возможность подремать. Кевин Де Брюйне разбудил и заставил потрудиться голкипера "Бернли" в середине тайма забросом за шиворот, после чего "Сити" сбросил обороты. Тем не менее, даже такие хозяева без трудностей забили третий – все тот же КДБ оформил радиоуправляемую подачу на Менди, а Бенжамен идеально ее замкнул (3:0). Интересно, что вертикальный голевой выпад "горожан" состоял всего из 4 передач, а начался он с паса Эдерсона.

В дебюте второго тайма "Бернли" немного подвигался, но не выжал максимум из ударов по воротам Эдерсона. Один мощный выстрел Де Брюйне нес в себе больше опасности, чем вся условная активность гостей. У них был классный шанс забить со стандарта за полчаса до финального свистка, но Бенсон метров с семнадцати попал в голову представителю стенки. После корнера Эдерсон на выходе уже попал в голову Тарковскому – около трех минут Джеймс получал помощь медиков.

Пропасть в классе между "Сити" и "Бернли" колоссальная. Конечно же, "бордовые" окончательно досыпались: Торрес забил свой первый гол за "горожан" в рамках АПЛ (4:0), а Марез оформил хет-трик, замкнув подачу Фодена (5:0). Можно вспомнить, как Жезус заставил ошибиться Пикока-Фаррелла на выходе, но VAR углядел у бразильца офсайд. Похоже, "небесно-голубых" на "Этихаде" немного зациклило в противостояниях с "бордовыми" – Де Брюйне даже решил не забивать шестой, угодив в штангу, чтобы коллектив Пепа в четвертый раз подряд обыграл "Бернли" в домашних стенах со счетом 5:0.

АПЛ , 10-й тур .

Стадион: "Этихад" (Манчестер)

Главный судья: Ли Мэйсон (Англия)

"Манчестер Сити" – "Бернли" 5:0

Голы: Марез (6, 22, 69), Менди (41), Торрес (66)

"Манчестер Сити": Эдерсон – Уокер, Стоунз, Диаш (Гарсия, 70), Менди – Родри (Фернандиньо, 46), Гюндоган, Марез, Де Брюйне, Торрес (Фоден, 67) – Жезус

"Бернли": Пикок-Фаррелл – Лоутон, Тарковский, Ми, Тейлор – Родригес, Уэствуд, Бенсон, Макнил – Барнс (Выдра, 81), Вуд (Питерс, 67)