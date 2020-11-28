Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ливерпуль не побеждает четыре матча на выезде. Худшая серия красных в АПЛ с 2017 года
Подопечные Клоппа сыграли на выезде три раза сыграли вничью и однажды проиграли
В матче 10-го тура чемпионата Англии
Подопечные не могут победить уже в 4-м выездном поединке АПЛ подряд. Ранее, команда Юргена Клоппа расписала ничьи с "Манчестер Сити", "Эвертоном" и проиграли "Астон Вилле".
Таким образом, мерсисайдцы установили свою худшую выездную серию с марта 2017-го года - тогда "Ливерпуль" не мог победить пять матчей АПЛ подряд.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:SkySportsStatto
Популярное сейчас
- Украинская команда выиграла матч Лиги чемпионов с разницей в 27 голов
- Биатлон возвращается. Где смотреть гонки Кубка мира в Контиолахти?
- Динамо - Ворскла. Анонс и прогноз матча
- Ливерпуль намерен продать в зимнее трансферное окно двух футболистов
- Сексуальная украинская теннисистка родила ребенка от Жерсона Родригеса. ФОТО
- Роскошная жизнь: как живет Тайсон в Киеве - ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...