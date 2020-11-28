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Ливерпуль не побеждает четыре матча на выезде. Худшая серия красных в АПЛ с 2017 года

Англия
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Подопечные Клоппа сыграли на выезде три раза сыграли вничью и однажды проиграли

Ливерпуль не побеждает четыре матча на выезде. Худшая серия красных в АПЛ с 2017 года
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В матче 10-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" на выезде упустил победу на 3-й компенсированной минуте и сыграл вничью с "Брайтоном".

Подопечные не могут победить уже в 4-м выездном поединке АПЛ подряд. Ранее, команда Юргена Клоппа расписала ничьи с "Манчестер Сити", "Эвертоном" и проиграли "Астон Вилле".

Таким образом, мерсисайдцы установили свою худшую выездную серию с марта 2017-го года - тогда "Ливерпуль" не мог победить пять матчей АПЛ подряд.

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В статье: АПЛ Ливерпуль
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Источник:
SkySportsStatto

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