Ливерпуль не побеждает четыре матча на выезде. Худшая серия красных в АПЛ с 2017 года

В матче 10-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" на выезде упустил победу на 3-й компенсированной минуте и сыграл вничью с "Брайтоном".

Подопечные не могут победить уже в 4-м выездном поединке АПЛ подряд. Ранее, команда Юргена Клоппа расписала ничьи с "Манчестер Сити", "Эвертоном" и проиграли "Астон Вилле".

Таким образом, мерсисайдцы установили свою худшую выездную серию с марта 2017-го года - тогда "Ливерпуль" не мог победить пять матчей АПЛ подряд.