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Манчестер Юнайтед может заплатить 20 млн долларов штрафа, если клуб выполнит условия хакеров

Англия
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Систему маникунианцив недавно было сломано

Манчестер Юнайтед может заплатить 20 млн долларов штрафа, если клуб выполнит условия хакеров
Новина українською

Накануне матча "МЮ" в АПЛ с "Вест Бромвичем" была атакованы серверы "красных дьяволов". Киберпреступники стали требовать большую сумму (указывается, что это миллионы фунтов) за то, чтобы полученная ими информация не «всплыла» в мир.

Пока клуб не комментирует, что именно было нарушено в системе.

Если "Манчестер Юнайтед" удовлетворит требования хакеров, то будет оштрафован на 20 млн долларов за нарушения законодательства США. Клуб использует его именно из-за того, что котируется на американской бирже.

Еще один штраф клуб может получить от Управления по вопросам информации (ICO) Великобритании. К 24 млн долларов (18 млн фунтов) клуб может заплатить, если докажут нарушения защиты прав болельщиков.

В прошлом месяце ICO уже оштрафовал за похоже нарушение British Airways на 20 млн фунтов и сеть отелей Marriott International на 18,4 млн.

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В статье: АПЛ Манчестер Юнайтед
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Источник:
Daily Mail

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