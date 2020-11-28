Джордан Хендерсон: Я бы лучше играл без VAR

"Ливерпуль" на последних минутах упустил победу в выездном поединке 10-го тура АПЛ против "Брайтона". Восстановить паритет "чайки" сумели в компенсированное время ко второму тайму с пенальти. Также было отменено два гола "мерсисайдцев" из-за VAR.

Полузащитник "Ливерпуля" Джо Хендерсон поделился мнением о сегодняшнем матче:

"Не хочу говорить за других, но лично я бы хотел просто играть в футбол как обычно. Я видел интервью де Брюйне о том, что в последнее время изменили так много правил, мы больше не знаем их. Это большая проблема.

Мы все время говорим об отдельных эпизодах, а не о футболе. Я бы предпочел играть без VAR. Можно подумать, что я предвзят, но если вы спросите 4-5 ребят из «Брайтона», они скажут то же самое. Сегодняшнее решение от судей влезает в голову", - сказал капитан "мерсисайдцев".