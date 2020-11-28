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Джордан Хендерсон: Я бы лучше играл без VAR
Капитан Ливерпуля недоволен нововведениеми
"Ливерпуль" на последних минутах упустил победу в выездном поединке 10-го тура АПЛ против "Брайтона". Восстановить паритет "чайки" сумели в компенсированное время ко второму тайму с пенальти. Также было отменено два гола "мерсисайдцев" из-за VAR.
Полузащитник "Ливерпуля" Джо Хендерсон поделился мнением о сегодняшнем матче:
"Не хочу говорить за других, но лично я бы хотел просто играть в футбол как обычно. Я видел интервью де Брюйне о том, что в последнее время изменили так много правил, мы больше не знаем их. Это большая проблема.
Мы все время говорим об отдельных эпизодах, а не о футболе. Я бы предпочел играть без VAR. Можно подумать, что я предвзят, но если вы спросите 4-5 ребят из «Брайтона», они скажут то же самое. Сегодняшнее решение от судей влезает в голову", - сказал капитан "мерсисайдцев".
После голевой ничьей с "Брайтоном" (1:1) подопечные Клоппа разместились на первой позиции турнирной таблицы АПЛ. Шансы перегнать "Ливерпуль" еще будут в этом туре в "Тоттенхэма", "Челси" и "Лестера".
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