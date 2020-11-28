АПЛ. Эвертон уступает Лидсу

Странно, что всего один гол был забит в этой напряженной встрече, моментов команды создали для счета 2:3, или 3:4. Наверное, сказывалась ответственность за результат, долго ворота оставались "сухими", и при этом гости больше хотели победить. Больше двадцати ударов по воротам нанесли подопечные Бьелса, треть из них несла особую угрозу.

Харрисон, Бамфорд, Рафинья стреляли из самых различных - удобных и не очень удобных - позиций. Рядом с каркасом ворот постоянно пролетал мяч. Создавал хорошие выпады и "Эвертон". Холгейт и Дукуре имели самые лучшие шансы забить - не удалось. В конце первого тайма Ришарлисон забил, но арбитры увидели вне игры. Вообще что-то сдерживало подопечных Анчелотти, слишком осторожно играли они, словно боялись соперника.

И все же "Лидс" дожал хозяев. Классный удар из центральной зоны получился у Рафаэла Диаса Белолли, которого все знают как Рафинья. Казалось, что бразилец не знал как разыграть мяч и пробил от отчаяния, метров с 30-ти. Вышло же все очень красиво.

За счет минимальной победы "белые" поднимаются на 11 место, а "ириски" пока остаются на шестой позиции. В следующем туре "Эвертон" в гостях сыграет с "Бернли", а "Лидс" снова в гостях сыграет с "Челси".

АПЛ. Десятый тур

Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль)

Эвертон - Лидс 0:1

Голы: Рафинья 79

Эвертон: 1. Пикфорд, 2. Холгейт (Бернард 81), 5. Кин, 6. Аллан, 9. Калверт-Льюин, 16. Дукуре, 22. Годфри, 26. Дэвис (Делф 61), 7. Ришарлисон, 17. Айуоби (Гомеш 67), 19. Родригес.

Лидс Юнайтед: 1. Меслье, 2. Эйлинг, 5. Кох, 6. Купер, 10. Алиоски, 15. Даллас, 22. Харрисон (Кошта 89), 23. Филлипс, 43. Клих, 18. Рафинья (Поведа 85), 9. Бамфорд (Родриго 90+1).

Предупреждения: Аллан 90+2 - Эйлинг 26, Купер 89