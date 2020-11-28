АПЛ. Вест Бромвич отстоял победу над Шеффилд Юнайтед

"Шеффилд Юнайтед" остается единственной командой Премьер-лиги 2020/21, кто еще не побеждал. До сегодня таких команды было две. Необходимо признать, что "Вест Бромвич Альбион" заслужил три очка, а с ними и возможность выбраться из зоны вылета. Во многом неожиданной получилась игра, да - примерно равная, да - каждая из команд могла вырвать победу. Но "клинки" сыграли ужасно в конечной стадии атак.

Быстрый гол позволил хозяевам играть более спокойно, без нервов и суеты. Гости старались все сделать быстро, конечно, суетились и ошибались. Собственно, успех гостям принес точный дпльний удар Галлахера издали, хорошо угловой разыграли "дрозды".

"Клинки" несколько раз перехватывали инициативу и буквально обрушивали штурм атак на ворота Джонстона, пробивали очень неплохо, были близки к успеху. Особо впечетляющей оказалась навала "Шеффилда" на последних минутах - Муссе, Брюстер и Макберни не смогли забить из выгоднейших позиций. Основная проблема главного неудачника Чемпионата Англии нового сезона - на удивление слабая, даже бездарная игра в атаках.

АПЛ. Десятый тур

Стадион: Хоторнс (Вест Бромвич)

Вест Бромвич - Шеффилд Юнайтед 1:0

Голы: Галлахер 13

Вест Бромвич: 1. Джонстон, 2. Ферлонг, 5. Бартли, 6. Аджайи, 14. Таунсенд, 20. Иванович, 18. Галлахер, 19. Сойерс, 7. Робинсон, 12. Перейра, 29. Ахирн-Грант.

Шеффилд Юнайтед: 1. Рамсдейл, 2. Болдок, 6. Бэшэм, 12. Иган, 13. Лоу, 4. Флек, 8. Берге, 14. Берк, 16. Норвуд, 20. Брайан, 9. Макберни.