Моуриньо: Тоттенхэм никого не боится

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо поделился ожиданиями перед матчем с "Челси" в 10-м туре АПЛ.

"Вы должны спросить Фрэнка Лэмпарда, боятся они нас или нет. Но я не думаю, что "страх" — правильное слово для этого уровня. Мы никого не боимся. Мы с уважением относимся к их потенциалу, а они, думаю, уважают наш потенциал. Верят ли они, что сыграют против легкого соперника? Если честно, я так не думаю.

Я был бы счастлив, если бы было так, но я не думаю. Фрэнк обладает большим опытом в футболе, и я думаю, они осознают, что мы представляем собой сложного соперника, который может приехать к тебе и одержать победу", — цитирует Моуриньо Sky Sports.