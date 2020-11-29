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Моуриньо: Тоттенхэм никого не боится

Англия
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Жозе поделился ожиданиями перед матчем с "Челси"

Моуриньо: Тоттенхэм никого не боится
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Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо поделился ожиданиями перед матчем с "Челси" в 10-м туре АПЛ.

"Вы должны спросить Фрэнка Лэмпарда, боятся они нас или нет. Но я не думаю, что "страх" — правильное слово для этого уровня. Мы никого не боимся. Мы с уважением относимся к их потенциалу, а они, думаю, уважают наш потенциал. Верят ли они, что сыграют против легкого соперника? Если честно, я так не думаю.

Я был бы счастлив, если бы было так, но я не думаю. Фрэнк обладает большим опытом в футболе, и я думаю, они осознают, что мы представляем собой сложного соперника, который может приехать к тебе и одержать победу", — цитирует Моуриньо Sky Sports.

"Челси" примет "Тоттенхэм" сегодня, 29 ноября. Матч стартует в 18:30.

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В статье: Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон)
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