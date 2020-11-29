Лэмпард: Наши отношения с Моуриньо сильно изменились

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард признался, что его отношения с Жозе Моуриньо из "Тоттенхэма" изменились, когда он стал тренировать.

"Я покинул "Челси" в 2014 году, и моя жизнь пошла в другом направлении. Обычно, когда ты профессионально чем-то занимаешься, ты так поглощен работой и так занят в своей жизни, что отношения сильно меняются. Но мы всегда очень тепло относились друг к другу. Когда я вижу Жозе, когда я говорю о нем или когда мы переписываемся, у нас всегда очень хорошие отношения.

Естественно, сейчас, когда мы тренируем конкурирующие друг с другом большие клубы, это меняет отношения. Не в плохом смысле — у меня нет с ним проблем. Мы оба бойцы, и мы оба жаждем успеха.

Думаю, когда я говорю о Жозе, я всегда показываю, как сильно я уважаю его. Это же я всегда чувствую от него", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.