  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Лэмпард: Наши отношения с Моуриньо сильно изменились
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лэмпард: Наши отношения с Моуриньо сильно изменились

Англия
(1 голосов)

Фрэнк высказался перед дуэлью против экс-наставника

Лэмпард: Наши отношения с Моуриньо сильно изменились
Новина українською

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард признался, что его отношения с Жозе Моуриньо из "Тоттенхэма" изменились, когда он стал тренировать.

"Я покинул "Челси" в 2014 году, и моя жизнь пошла в другом направлении. Обычно, когда ты профессионально чем-то занимаешься, ты так поглощен работой и так занят в своей жизни, что отношения сильно меняются. Но мы всегда очень тепло относились друг к другу. Когда я вижу Жозе, когда я говорю о нем или когда мы переписываемся, у нас всегда очень хорошие отношения.

Естественно, сейчас, когда мы тренируем конкурирующие друг с другом большие клубы, это меняет отношения. Не в плохом смысле — у меня нет с ним проблем. Мы оба бойцы, и мы оба жаждем успеха.

Думаю, когда я говорю о Жозе, я всегда показываю, как сильно я уважаю его. Это же я всегда чувствую от него", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.

Матч "Челси" – "Тоттенхэм" стартует в 18:30. Перед личной встречей у "синих" серия из 6 побед во всех турнирах кряду, у "шпор" – серия из 5 викторий.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Фрэнк Лэмпард Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...