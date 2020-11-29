Мерсон: Сейчас Челси выглядит лучше без Хавертца

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон считает, что главному тренеру "Челси" Фрэнку Лэмпарду не нужно выпускать полузащитника Кая Хаверца в стартовом составе на матч против "Тоттенхэма" в воскресенье.

Переболев коронавирусом ранее в ноябре, Хаверц уже возобновил тренировки, а посреди недели даже отметился появлением на замену против "Ренна" в Лиге Чемпионов.