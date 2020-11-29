Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мерсон: Сейчас Челси выглядит лучше без Хавертца
Молодой немец пропустил пару недель из-за коронавируса
Эксперт Sky Sports Пол Мерсон считает, что главному тренеру "Челси" Фрэнку Лэмпарду не нужно выпускать полузащитника Кая Хаверца в стартовом составе на матч против "Тоттенхэма" в воскресенье.
Переболев коронавирусом ранее в ноябре, Хаверц уже возобновил тренировки, а посреди недели даже отметился появлением на замену против "Ренна" в Лиге Чемпионов.
"Челси" нащупал правильное сочетание игроков впереди, и в данный момент Кай Хавертц может оказаться лишним. В данный момент уровень конкуренции таков, что тебе может быть сложно вернуться в команду, если ты на какое-то время остался вне игры.
Хавертц пропустил несколько матчей из-за коронавируса, и "Челси" выиграл все эти матчи. Сейчас на острие действует Тэмми Абрахэм, Тимо Вернер играет ближе к флангу, и им это хорошо подходит. Кажется, это лучшая схема.
Хавертц не блистал, прежде чем пропустил эти матчи. Он молодой парень, которому нужно время на адаптацию. Я бы не стал бросать его в бой против "Тоттенхэма", потому что прямо сейчас без него они выглядят лучше", — написал Мерсон в своей колонке в Daily Star.
Популярное сейчас
- Минай - Заря: анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы
- Майк Тайсон - Рой Джонс. ВИДЕО лучших моментов боя
- Фернандиньо планирует покинуть Ман Сити в конце сезона
- Агент Ярмоленко прокомментировал слухи о переходе Андрея в Фенербахче
- "Не верьте слухам". Николай Морозюк рассказал о нынешних отношениях с бывшей женой Ириной
- Как сейчас выглядит и как живет в Англии вратарь, который был страшным сном фанатов Динамо. ФОТО