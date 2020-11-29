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Ньюкасл отменил тренировку из-за заражений коронавирусом

Англия
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Четверо игроков сдали положительный тест

Ньюкасл отменил тренировку из-за заражений коронавирусом
Новина українською

Футболисты английского "Ньюкасла" сдали еще два положительные тесты на коронавирус. Об этом сообщает The Telegraph.

На прошлой неделе этот вирус обнаружили у двух игроков и члена персонала клуба. Этих выходных количество случаев заражения возросло до пяти. Имена футболистов не разглашаются.

Клуб отменил все тренировки на базе в ближайшие двое суток из-за опасений распространения вируса. После этого будет проведено повторное тестирование всех членов клуба.

Сейчас "Ньюкасл" занимает 12 место в чемпионате Англии с 14 очками в активе. Следующий матч по расписанию для "сорок" должен пройти 4 декабря против "Астон Виллы" в Бирмингеме. Пока о судьбе этого поединка не известно ничего.

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В статье: АПЛ "Ньюкасл" коронавирус
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Источник:
TheTelegraph

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