Ньюкасл отменил тренировку из-за заражений коронавирусом

Футболисты английского "Ньюкасла" сдали еще два положительные тесты на коронавирус. Об этом сообщает The Telegraph.

На прошлой неделе этот вирус обнаружили у двух игроков и члена персонала клуба. Этих выходных количество случаев заражения возросло до пяти. Имена футболистов не разглашаются.

Клуб отменил все тренировки на базе в ближайшие двое суток из-за опасений распространения вируса. После этого будет проведено повторное тестирование всех членов клуба.

Сейчас "Ньюкасл" занимает 12 место в чемпионате Англии с 14 очками в активе. Следующий матч по расписанию для "сорок" должен пройти 4 декабря против "Астон Виллы" в Бирмингеме. Пока о судьбе этого поединка не известно ничего.