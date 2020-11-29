Рой Кин: У де Хеа огромный контракт, но Давид выиграл один титул АПЛ за 10 лет

Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Рой Кин высказался насчет голкипера "красных дьяволов" Давида де Хеа.

"Он начал играть немного лучше в этом сезоне. Полагаю, на это повлияло возвращение Дина Хендерсона. Теперь есть достойная конкуренция, они могут смотреть друг другу в глаза каждый день на тренировках.

Де Хеа знает, что если будет ошибаться так же часто, как и в последние годы, то Хендерсон займет его место. Его форма в последнее время улучшилась, но я все еще не стал его фанатом. На мой взгляд, он делает недостаточно и больше говорит о статистике.

У него огромный контракт, он допускал ошибки, стоившие очков "МЮ", он выиграл один титул АПЛ за 10 лет – это не очень впечатляет. Иногда он играл с убогой защитой, но такая у него работа. Люди слишком увлекаются, когда он делает некоторые сэйвы.

Думаю, некоторые его ошибки непозволительны. Мне не кажется, что я слишком суров по отношению к нему. Когда я работаю на ТВ на его матчах, он ошибается слишком часто. Об этом вам скажет и статистика", - рассказал Кин.