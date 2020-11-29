Челси - Тоттенхэм 0:0. Старались, но не смогли

Наверное, ничья больше устраивала гостей, хотя по игре и хозяева сделали слишком мало хотя бы для одного мяча. С другой стороны "Тоттенхэм" набрал одно очко и вернулся на первое место в турнирной таблице, а "Челси" укрепился на третьей позиции. Можно назвать эту ничью стратегическим компромиссом. Результат подобных компромиссов мы узнаем ближе к концу чемпионата, когда будем считать итоговые очки. Последний раз вничью 0:0 сыграли эти команды в 2015-м, тогда "шпоры" финишировали третьими, а "аристократы" на десятом месте.

Стивен Бергвейн мог забивать уже на девятой минуте, но чуть выше перекладины пролетел мяч. Затем Серж Орье ворвался в свободную зону, все делал правильно и пробил хорошо, тут великолепно сыграл Менди. Классный сейв голкипера. После этого момента "Челси" стал действовать чуть смелее, уверенность вратаря передалась полевым игрокам.

Активно предлагал себя Вернер, партнеры снабжали его передачами. Вот только и защитники "шпор" плотно опекали форварда. Пробить ему так и не удавалось. Зато Маунт наносил первый опасный удар "синих" в игре - опять же подвел "сбитый прицел".

Если в начале противостояния лучше выглядел "Тоттенхэм", то ближе к середине матча уже доминировал "Челси". Доминировал условно, поскольку настоящих голевых моментов было создано совсем немного. Абрахам старался брать игру на себя, но этому игроку всегда необходима поддержка партнеров; не хватало чего-то (может уверенности в себе) и Вернеру.

Если брать во внимание атаки команды Моуриньо, то совсем незаметен оказался Кейн, а также хозяева нейтрализовали Сон Мина. Без этих двух ведущих игроков "Тоттенхэм" редко что-то создает в атаках. Поэтому значительную часть времени на поле шла своеобразная "шахматная партия", позиционная борьба почти без уколов и массированных выпадов.

Что обязательно необходимо отметить, так это поспешный удар Абрахама, мяч все же дошел к высокому нападающему, и он суетливо направил мяч в направлении ворот. А также Зиеш пробил сильно и выше ворот. Ближе к финальному свистку классно стрелял Маунт, и супер шанс успел потерять Жиру. На замену вышел Оливье, усилил атаку "Челси". А в компенсированное время выбежал на свидание с партнером по сборной Льорисом, хотел перекинуть его, получился смешной пас в руки голкиперу.

Если обраться к математике и посчитать моменты, то команда Лэмпарда больше заслужила на три очка, но как бы парадоксально это не звыглядело - не заслужил на поражение "Тоттенхэм". Вообще, матч получился непоказательный, даже серый, поскольку намного большего мы ждали от этого лондонского дерби. Возможно, столичные команды сохранили силы на следующие игры.

АПЛ. Десятый тур

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон)

Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир)

Челси - Тоттенхэм 0:0

"Челси": Менди - Джеймс, Зума, Силва, Чилвелл - Ковачич, Канте, Маунт - Зиеш (Хаверц 83), Абрахам (Жиру 79), Вернер (Пулишич 74).

"Тоттенхэм": Льорис - Орье, Родон, Дайер, Регилон - Сиссоко, Хейбьерг - Бергвейн (Дэвис 89), Ндомбеле (Ло Чельсо 65), Сон Мин (Лукас Моура 90+2) - Кейн.

Предупреждения: Зиеш 29, Джеймс 54, Зума 55, Маунт 76 - Бергвейн 50, Регилон 89