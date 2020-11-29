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Сульшер: Особенность Ман Юнайтед – никогда не сдаваться

Англия
(1 голосов)

Наставник доволен самоотдачей своих подопечных

Сульшер: Особенность Ман Юнайтед – никогда не сдаваться
Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал волевую победу своих подопечных в выездном матче против "Саунгемптона":

"Команда становится все лучше и лучше, это то, что я хочу видеть. Мы в хорошей форме.

Я был достаточно спокоен в перерыве. Важно было не пропустить еще один гол и забить самим. В такой ситуации всегда будет такая возможность. Мы имели 5-6 явных моментf в матче, так что нужно было использовать их. И это сработало

Кавани оказал большое влияние. Его желание появляться на острие событий - ключ к успеху для центрального нападающего.

"Манчестер Юнайтед" никогда не сдается - это особенность клуба. Не было абсолютно никаких шансов, чтобы хоть один игрок сдался. Это важная характеристика для футболиста такой команды", - сказал Сульшер в интервью BBC.

После четвертой победы в четырех гостевых матчах "МЮ" в этом сезоне "маникунианци" занимают седьмое место в турнирной таблице АПЛ с 16-ю очками. До четвертой позиции, которая дает возможность квалифицироваться в групповой этап Лиги Чемпионов остается два зачетных пункта.

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В статье: Оле Гуннар Сульшер АПЛ Манчестер Юнайтед
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Источник:
BBC

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Комментарии (2)
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Kolibri (Киевоград)
29.11.2020 в 21:11
Всрамся, но не сдамся!
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Red_Cat (Салоники)
29.11.2020 в 21:02
Зачем только нужно было пропускать два, чтобы потом героически забивать три?
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