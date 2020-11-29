Моуриньо: Если кто-то должен был выиграть этот матч, то это Тоттенхэм

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо прокомментировал ничью с "Челси" в матче 10-го тура АПЛ.

"Обычно ничья на "Стэмфорд Бридж" – это хороший результат, остаться на вершине таблицы – это тоже хорошо. Но игроки в раздевалке недовольны, и это фантастика. Произошло полное изменение менталитета.

В этой игре мы с уважением отнеслись к "Челси", а они – к нам. Никто не пытался рисковать и изменить ход игры. Одна ошибка могла привести к поражению, особенно в последние 15 минут.

Мы должны были добиться большего, у нас были для этого возможности. Были ситуации, когда полумоменты могли превратиться в ситуацию для гола. У нас был голевой момент в концовке. Но мы не пропустили, что важно. Если кто-то должен был выиграть этот матч, то это "Тоттенхэм", – рассказал наставник "шпор".