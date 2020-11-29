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Лэмпард: Этот Тоттенхэм усложняет твою игру, поэтому Челси великолепно сработал
Наставник "аристократов" подвел итоги матча против "шпор"
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард поделился мыслями после
"Все прошло, как я ожидал. Я думал, что мы будем много владеть мячом. Мы сделали достаточно, чтобы выиграть этот матч. Это превосходно, что мы не пропустили в матче с контратакующей командой. Мы полностью закрыли Кейна и Сона, а их вратарь сделал отличный сэйв после удара Мэйсона Маунта.
Мы мудро доминировали по владению мячом. Этот "Тоттенхэм" усложняет твою игру, поэтому мы великолепно сработали.
Я доволен тем, что мы не пропустили, но по игре мы должны были побеждать. Футболисты сделали все, что я просил у них, но мы не смогли довести дело до конца", – рассказал Лэмпард.
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