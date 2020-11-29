Де Хеа не доиграл матч с Саутгемптоном из-за травмы

Страж ворот "Манчестер Юнайтед" не смог доиграть матч с "Саутгемптоном" и был заменен в перерыве. Игрок ударился о штангу на 33-ей минуте, пытаясь отбить удар Джеймса Уорда-Прауса со штрафного. Об этом сообщает Manchester Evening News.

Через четыре минуты после инцидента вратарь попросил помощь врачей. После перерыва вместо него вышел Дин Хендерсон. К слову, англичанин не пропустил за вторую сорокапятиминутку, в то время как испанец пропустил два гола за первую половину матча.

"Де Хеа ударился прямо над коленом. Надеюсь, он сможет восстановиться к матчу с "ПСЖ" в среду ", - прокомментировал Сульшер.

Встреча завершилась победой "красных дьяволов" со счетом 3:2.

В этом сезоне голкипер "маникунианцев" провел за клуб 12 матчей, пропустив 18 голов. Также три поединка вратарь сыграл "на ноль". Последний раз Де Хеа пропускал матчи "МЮ" из-за травмы еще в феврале 2016 года.