Не раздражайте Кавани! Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 2:3. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Саутгемптон - Манчестер Юнайтед, в котором команде Сульшера удалось осуществить впечатляющий камбэк. Святые выиграли первый тайм со счетом 2:0 (Вард-Прауз классно забил со штрафного), но после перерыва на поле появился Эдинсон Кавани. Уругваец сначала ассистировал Фернадешу, затем сравнял счет, а на 90+2-й забил победный гол! Таким образом МЮ одержал третью победу подряд в АПЛ и поднялся на восьмое место.

Английская Премьер-лига. девятый тур

Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 2:3

Голы: Беднарек 23 Вард-Прауз 33 - Фернандеш 59, Кавани 74, 90+2