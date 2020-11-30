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Не раздражайте Кавани! Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 2:3. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Саутгемптон - Манчестер Юнайтед, 29 ноября 2020, Чемпионат Англии
Вашему вниманию видео обзор матча Саутгемптон - Манчестер Юнайтед, в котором команде Сульшера удалось осуществить впечатляющий камбэк. Святые выиграли первый тайм со счетом 2:0 (Вард-Прауз классно забил со штрафного), но после перерыва на поле появился Эдинсон Кавани. Уругваец сначала ассистировал Фернадешу, затем сравнял счет, а на 90+2-й забил победный гол! Таким образом МЮ одержал третью победу подряд в АПЛ и поднялся на восьмое место.
Английская Премьер-лига. девятый тур
Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 2:3
Голы: Беднарек 23 Вард-Прауз 33 - Фернандеш 59, Кавани 74, 90+2
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