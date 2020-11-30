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Не раздражайте Кавани! Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 2:3. Видео голов и обзор матча

Англия
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Саутгемптон - Манчестер Юнайтед, 29 ноября 2020, Чемпионат Англии

Не раздражайте Кавани! Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 2:3. Видео голов и обзор матча
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Вашему вниманию видео обзор матча Саутгемптон - Манчестер Юнайтед, в котором команде Сульшера удалось осуществить впечатляющий камбэк. Святые выиграли первый тайм со счетом 2:0 (Вард-Прауз классно забил со штрафного), но после перерыва на поле появился Эдинсон Кавани. Уругваец сначала ассистировал Фернадешу, затем сравнял счет, а на 90+2-й забил победный гол! Таким образом МЮ одержал третью победу подряд в АПЛ и поднялся на восьмое место.

Английская Премьер-лига. девятый тур
Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 2:3
Голы: Беднарек 23 Вард-Прауз 33 - Фернандеш 59, Кавани 74, 90+2

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В статье: Эдинсон Кавани "Саутгемптон" Манчестер Юнайтед
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Комментарии (1)
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okolegko (Київ)
30.11.2020 в 10:37
Кавані монстр. Два гола й гольова передача... А до цього манкуніанці не могли навіть забити в порожні ворота
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