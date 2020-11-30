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Лондонское дерби с оттенком прагматизма. Челси – Тоттенхэм 0:0. Обзор матча
Голов команды не забивали
Вчера "Челси" и "Тоттенхэм" сыграли вничью 0:0 в рамках 10-го тура Английской Премьер-лиги. Сценарий лондонского дерби был понятен еще до стартового свистка – "Челси" делает ставку на владение, доминирует по ходу встречи, а "Тоттенхэм" не меняет проверенную на "горожанах" тактику, грамотно выглядит на контратаках, редко предлагая тонкий розыгрыш в 14-м квадрате.
Лэмпард и Моуриньо хорошо подготовились, матч напоминал партию в шахматы. К тому же, концентрация футболистов и стратегическая нацеленность на один зачетный пункт дали сбой лишь под занавес встречи – по одной нерезультативной обрезке команды все-таки оформили. Ничья – закономерный итог, устраивающий оба коллектива на данном отрезке дистанции АПЛ. Таким образом, беспроигрышные серии "Тоттенхэма" и "Челси" продолжаются – теперь они насчитывают 9 и 8 матчей соответственно.
Смотрите видеообзор матча 10-го тура чемпионата Англии "Челси" – "Тоттенхэм".
Лондон. "Стэмфорд Бридж".
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