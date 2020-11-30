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У форварда Вулвз перелом черепа – после столкновения с Луизом он получал помощь 10 минут

Англия
(1 голосов)

Операция прошла успешно

У форварда Вулвз перелом черепа – после столкновения с Луизом он получал помощь 10 минут
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Нападающий "Вулверхэмптона" Рауль Хименес получил перелом черепа в матче 10-го тура Английской Премьер-лиги с лондонским "Арсеналом" (2:1) после столкновения с защитником "канониров" Давидом Луизом.

Мексиканцу оказывали помощь прямо на газоне почти 10 минут (столько же и было компенсировано к основному времени первого тайма), а затем унесли с поля на носилках в кислородной маске – его повезли прямо в лондонский госпиталь. Пресс-служба "Вулвз" сообщает:

"Рауль в порядке после вчерашней операции. Он увиделся со своей девушкой и сейчас отдыхает. Хименес будет находиться под наблюдением в течение нескольких дней. Мы благодарим медиков "Арсенала", персонал больницы и хирургов за своевременную помощь нашему футболисту".

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Отметим, что "волки" обыграли "пушкарей" на выезде в чемпионате впервые за 41 год. У "Арсенала" 4 поражения и 1 победа в 6 последних матчах АПЛ.

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В статье: Арсенал (Лондон) Вулверхэмптон Давид Луиз Рауль Хименес
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Источник:
Wolves

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Комментарии (1)
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kalan-86 (Анкара)
30.11.2020 в 14:12
Выздоравливай , Рауль!
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