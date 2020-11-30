У форварда Вулвз перелом черепа – после столкновения с Луизом он получал помощь 10 минут

Нападающий "Вулверхэмптона" Рауль Хименес получил перелом черепа в матче 10-го тура Английской Премьер-лиги с лондонским "Арсеналом" (2:1) после столкновения с защитником "канониров" Давидом Луизом.

The sound of the clash of heads between Luiz and Jimenez. Would very much for Raul Jimenez skull. pic.twitter.com/jhLupc2wf9 — MT (@kpm584) November 29, 2020

Мексиканцу оказывали помощь прямо на газоне почти 10 минут (столько же и было компенсировано к основному времени первого тайма), а затем унесли с поля на носилках в кислородной маске – его повезли прямо в лондонский госпиталь. Пресс-служба "Вулвз" сообщает:

"Рауль в порядке после вчерашней операции. Он увиделся со своей девушкой и сейчас отдыхает. Хименес будет находиться под наблюдением в течение нескольких дней. Мы благодарим медиков "Арсенала", персонал больницы и хирургов за своевременную помощь нашему футболисту".

Отметим, что "волки" обыграли "пушкарей" на выезде в чемпионате впервые за 41 год. У "Арсенала" 4 поражения и 1 победа в 6 последних матчах АПЛ.