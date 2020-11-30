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Манчестер Юнайтед интересуется защитником Вильярреала

Англия
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Испанцы не против заработать на данном трансфере

Манчестер Юнайтед интересуется защитником Вильярреала
Новина українською

Защитник "Вильярреала" Пау Торрес может стать игроком "Манчестер Юнайтед", сообщает TEAMtalk.

По данным источника, манкунианцы уже провели переговоры с 23-летним испанцем, и "желтая субмарина" не против хорошо заработать за счет данного трансфера. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне ла лиги Торрес провел 11 матчей и забил один мяч.

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В статье: Вильярреал Манчестер Юнайтед Пау Торрес
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