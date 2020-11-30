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Манчестер Юнайтед интересуется защитником Вильярреала
Испанцы не против заработать на данном трансфере
Защитник "Вильярреала" Пау Торрес может стать игроком "Манчестер Юнайтед", сообщает TEAMtalk.
По данным источника, манкунианцы уже провели переговоры с 23-летним испанцем, и "желтая субмарина" не против хорошо заработать за счет данного трансфера. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 40 миллионов евро.
В нынешнем сезоне ла лиги Торрес провел 11 матчей и забил один мяч.
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