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Дивок Ориги - главная трансферная цель Лидса

Англия
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Уже этой зимой форвард может отправиться в аренду

Дивок Ориги - главная трансферная цель Лидса
Новина українською

Нападающий "Ливерпуля" Дивок Ориги может стать игроком "Лидса", сообщает Football Insider.

По данным источника, руководство "Лидса" заявило, что следующим летом 25-летний бельгиец будет одной из главных трансферных целей клуба. Не исключено, что зимой форварда возьмут в аренду, чтобы потом подписать полноценный контракт.

В нынешнем сезоне АПЛ Ориги провел за мерсисайдцев лишь один матч. Контракт бельгийца с "Ливерпулем" истекает летом 2024 года.

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В статье: Ливерпуль Дивок Ориги Лидс Юнайтед
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