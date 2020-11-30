Дивок Ориги - главная трансферная цель Лидса

Нападающий "Ливерпуля" Дивок Ориги может стать игроком "Лидса", сообщает Football Insider.

По данным источника, руководство "Лидса" заявило, что следующим летом 25-летний бельгиец будет одной из главных трансферных целей клуба. Не исключено, что зимой форварда возьмут в аренду, чтобы потом подписать полноценный контракт.

В нынешнем сезоне АПЛ Ориги провел за мерсисайдцев лишь один матч. Контракт бельгийца с "Ливерпулем" истекает летом 2024 года.