  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Клопп: Тьяго нужно сделать ещё несколько шагов на пути к полному восстановлению
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клопп: Тьяго нужно сделать ещё несколько шагов на пути к полному восстановлению

Англия
(1 голосов)

Алькантара не поможет мерсисайдцам в матче с Аяксом

Клопп: Тьяго нужно сделать ещё несколько шагов на пути к полному восстановлению
Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о состоянии полузащитника Тьяго Алькантары. Напомним, Тьяго получил повреждение в матче 5-го тура английской Премьер-лиги с "Эвертоном" (2:2).

"После матча с „Эвертоном“ у него была выявлена серьёзная травма. Не было ни разрывов, ни переломов, но повреждение оказалось действительно серьёзным. Он тренируется по индивидуальной программе. Мы понимаем, что это повреждение серьёзно сказалось на его колене, поэтому Тьяго нужно сделать ещё несколько шагов на пути к полному восстановлению, и это займёт несколько недель", — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

Алькантара перешёл в "Ливерпуль" 18 сентября за £ 20 млн (почти € 22 млн), которые будут выплачены в течение срока действия контракта испанского футболиста, а ещё £ 5 млн (€ 5,5 млн) распределены на бонусы. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 2 матчах чемпионата Англии.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Тьяго Алькантара
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
skopa (Харьков)
30.11.2020 в 17:50
Да забыть о нем нужно, как и о подавляющем числе испанских чмошников, полирующих лавку в АПЛ...В довесок пойдет со звездой Египта...
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...