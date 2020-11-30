Клопп: Тьяго нужно сделать ещё несколько шагов на пути к полному восстановлению

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о состоянии полузащитника Тьяго Алькантары. Напомним, Тьяго получил повреждение в матче 5-го тура английской Премьер-лиги с "Эвертоном" (2:2).

"После матча с „Эвертоном“ у него была выявлена серьёзная травма. Не было ни разрывов, ни переломов, но повреждение оказалось действительно серьёзным. Он тренируется по индивидуальной программе. Мы понимаем, что это повреждение серьёзно сказалось на его колене, поэтому Тьяго нужно сделать ещё несколько шагов на пути к полному восстановлению, и это займёт несколько недель", — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

Алькантара перешёл в "Ливерпуль" 18 сентября за £ 20 млн (почти € 22 млн), которые будут выплачены в течение срока действия контракта испанского футболиста, а ещё £ 5 млн (€ 5,5 млн) распределены на бонусы. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 2 матчах чемпионата Англии.