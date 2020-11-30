Кавани извинился за свои высказывания

Форвард "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани принёс извинения за опубликованый пост в "Инстаграме" после вчерашнего матча 10-го тура АПЛ с "Саутгемптоном" (3:2).

"Меньше всего мне хотелось кого-то обидеть. Я полностью против расизма и удалил сообщение, как только мне объяснили, что оно может быть истолковано по-разному. Я хотел бы искренне извиниться за это", — приводит слова 33-летнего уругвайца Goal.com.

Напомним, что после победы в матче с "Саутгемптоном" Кавани, отвечал на поздравления подписчиков и написал "Gracias negrito", что можно перевести как "Спасибо, чёрный", спустя некоторое время Кавани удалил этот пост.

Несмотря на извинения, Футбольная ассоциация Англии расследует этот инцидент. Согласно правилам, любое дискриминационное поведение в социальных сетях повлечёт за собой дисквалификацию как минимум на три игры.