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Кавани извинился за свои высказывания
Игрок может пропустить три матча
Форвард "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани принёс извинения за опубликованый пост в "Инстаграме" после вчерашнего матча 10-го тура АПЛ с "Саутгемптоном" (3:2).
"Меньше всего мне хотелось кого-то обидеть. Я полностью против расизма и удалил сообщение, как только мне объяснили, что оно может быть истолковано по-разному. Я хотел бы искренне извиниться за это", — приводит слова 33-летнего уругвайца Goal.com.
Напомним, что после победы в матче с "Саутгемптоном" Кавани, отвечал на поздравления подписчиков и написал "Gracias negrito", что можно перевести как "Спасибо, чёрный", спустя некоторое время Кавани удалил этот пост.
Несмотря на извинения, Футбольная ассоциация Англии расследует этот инцидент. Согласно правилам, любое дискриминационное поведение в социальных сетях повлечёт за собой дисквалификацию как минимум на три игры.
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