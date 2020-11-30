Англия
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Частый клиент лазарета. Анчелотти хочет видеть в Эвертоне игрока Барселоны
Француз играет все реже
Существует вероятность зимнего ухода Самуэля Юмтити из "Барселоны". Им интересуются в Англии.
По данным AS, его в "Эвертоне" хочет видеть Карло Анчелотти. Опытный итальянец уверен, что француз укрепит линию обороны "ирисок".
В последнее время Юмтити практически не вылазит из лазарета каталонской команды. В этом сезоне он не выходил на поле, а в прошлом провел лишь 18 игр.
Отметим, что контракт француза истекает летом 2023-го.
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