Частый клиент лазарета. Анчелотти хочет видеть в Эвертоне игрока Барселоны

Существует вероятность зимнего ухода Самуэля Юмтити из "Барселоны". Им интересуются в Англии.

По данным AS, его в "Эвертоне" хочет видеть Карло Анчелотти. Опытный итальянец уверен, что француз укрепит линию обороны "ирисок".

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В последнее время Юмтити практически не вылазит из лазарета каталонской команды. В этом сезоне он не выходил на поле, а в прошлом провел лишь 18 игр.

Отметим, что контракт француза истекает летом 2023-го.