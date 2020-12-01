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Большие клубы вступают в борьбу за трофей – состоялась жеребьевка третьего раунда Кубка Англии

Англия
(1 голосов)

"Челси", "МЮ", "Ливерпуль" и остальные

Большие клубы вступают в борьбу за трофей – состоялась жеребьевка третьего раунда Кубка Англии
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Состоялась жеребьевка третьего раунда Кубка Англии, в рамках которого начнут свой путь в турнире клубы Английской Премьер–лиги. Поединки состоятся 8-11 января следующего года.

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"Манчестер Сити" – "Бирмингем"

"Манчестер Юнайтед" – "Уотфорд"

"Челси" – "Моркам"

"Сток Сити" – "Лестер Сити"

"Марин" – "Тоттенхэм Хотспур"

"Вулверхэмптон" – "Кристал Пэлас"

"Арсенал" – "Ньюкасл Юнайтед"

"Кроули" – "Лидс Юнайтед"

"Хаддерсфилд Таун" – "Плимут Аргайл"

"Саутгемптон" – "Шрусбери Таун"

"Чорли" – "Дерби Каунти"

"Стокпорт Каунти" – "Вест Хэм Юнайтед"

"Олдем Атлетик" – "Борнмут"

"Стивенидж" – "Суонси Сити"

"Эвертон" – "Ротерем Юнайтед"

"Ноттингем Форест" – "Кардифф Сити"

"Барнсли" – "Транмер Роверс"

"Бристоль Роверс" – "Шеффилд Юнайтед"

"Кэнви Айленд" / "Борэм Вуд" – "Миллуолл"

"Блэкберн" – "Донкастер Роверс"

"Уиком Уондерерс" – "Престон Норт Энд"

"Бернли" – "Милтон Кинс Донс"

"Бристоль Сити" – "Портсмут"

"Куинз Парк Рейнджерс" – "Фулхэм"

"Брентфорд" – "Мидлсбро"

"Лутон Таун" – "Рединг"

"Эксетер Сити" – "Шеффилд Уэнсдей"

"Норвич Сити" – "Ковентри Сити"

"Блэкпул" – "Вест Бромвич Альбион"

"Ньюпорт Каунти" – "Брайтон энд Хоув Альбион"

"Челтнем Таун" – "Мэнсфилд Таун"

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В статье: Кубок Англии
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Источник:
ESPN

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