Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Большие клубы вступают в борьбу за трофей – состоялась жеребьевка третьего раунда Кубка Англии
"Челси", "МЮ", "Ливерпуль" и остальные
Состоялась жеребьевка третьего раунда Кубка Англии, в рамках которого начнут свой путь в турнире клубы Английской Премьер–лиги. Поединки состоятся 8-11 января следующего года.
"Астон Вилла" – "Ливерпуль"
"Манчестер Сити" – "Бирмингем"
"Манчестер Юнайтед" – "Уотфорд"
"Челси" – "Моркам"
"Сток Сити" – "Лестер Сити"
"Марин" – "Тоттенхэм Хотспур"
"Вулверхэмптон" – "Кристал Пэлас"
"Арсенал" – "Ньюкасл Юнайтед"
"Кроули" – "Лидс Юнайтед"
"Хаддерсфилд Таун" – "Плимут Аргайл"
"Саутгемптон" – "Шрусбери Таун"
"Чорли" – "Дерби Каунти"
"Стокпорт Каунти" – "Вест Хэм Юнайтед"
"Олдем Атлетик" – "Борнмут"
"Стивенидж" – "Суонси Сити"
"Эвертон" – "Ротерем Юнайтед"
"Ноттингем Форест" – "Кардифф Сити"
"Барнсли" – "Транмер Роверс"
"Бристоль Роверс" – "Шеффилд Юнайтед"
"Кэнви Айленд" / "Борэм Вуд" – "Миллуолл"
"Блэкберн" – "Донкастер Роверс"
"Уиком Уондерерс" – "Престон Норт Энд"
"Бернли" – "Милтон Кинс Донс"
"Бристоль Сити" – "Портсмут"
"Куинз Парк Рейнджерс" – "Фулхэм"
"Брентфорд" – "Мидлсбро"
"Лутон Таун" – "Рединг"
"Эксетер Сити" – "Шеффилд Уэнсдей"
"Норвич Сити" – "Ковентри Сити"
"Блэкпул" – "Вест Бромвич Альбион"
"Ньюпорт Каунти" – "Брайтон энд Хоув Альбион"
"Челтнем Таун" – "Мэнсфилд Таун"
Популярное сейчас
- Шахтер - Реал. Анонс и прогноз матча
- Головко: Ни команда-соперник, ни мы не поняли - откуда взялся 11-метровый?
- Жерсон Родригес: Нет ничего невозможного. Верю в победу Динамо над Ювентусом
- Не раздражайте Кавани! Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 2:3. Видео голов и обзор матча
- Сексуальная украинская теннисистка родила ребенка от Жерсона Родригеса. ФОТО
- Как сейчас выглядит и как живет в Англии вратарь, который был страшным сном фанатов Динамо. ФОТО