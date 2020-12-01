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Грилиш: VAR разрушает игру

Англия
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Грилиш: VAR разрушает игру
Новина українською

Капитан "Астон Виллы" Джек Грилиш придерживается мнения, что VAR портит футбол – он поделился этим у себя в Твиттере. Напомним, вчера "львы" проиграли "Вест Хэм Юнайтед" со счетом 2:1. Гол Олли Уоткинса в компенсированное время был отменен арбитром VAR из-за офсайда.

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"Что касается VAR, то я уже поделился своими взглядами и сейчас это граничит с неловкостью, когда некоторые решение не принимаются. Это разрушение игры".

Напомним, официально технология была включена в Правила игры в футбол в 2018 году после серии испытаний на международных турнирах.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Джек Грилиш Вест Хэм Юнайтед (Лондон) VAR
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Источник:
Goal.com

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Комментарии (2)
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fabo30
01.12.2020 в 13:57
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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Fata Morgana (Запорожье)
01.12.2020 в 13:38
Ну надо же?! Тебе ВАР не засчитал грязный твой гол и ты ноешь поэтому на ВАР! А если бы твоей команде забили такой голешник и вы продули бы из-за этого чтобы ты тогда пел, котик?!
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Spokoyno (Киев)
01.12.2020 в 12:37
Авжеж VAR гол його команди скасував А так судді ще навчаються, звикають до прогресивної технології Іноді це комусь вилазить боком! Утім головна проблема прийняття рішень у суперечливих моментах так і залишається на розсуд арбітрів! А вони приміром схожі поштовхи можете трактувати по різному. І як порушення, і як "чоловічу" боротьбу у контактному виді спорту.
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