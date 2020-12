Грилиш: VAR разрушает игру

Капитан "Астон Виллы" Джек Грилиш придерживается мнения, что VAR портит футбол – он поделился этим у себя в Твиттере. Напомним, вчера "львы" проиграли "Вест Хэм Юнайтед" со счетом 2:1. Гол Олли Уоткинса в компенсированное время был отменен арбитром VAR из-за офсайда.

As for VAR, I’ve shared my views before and it’s now just getting borderline embarrassing with some off the decisions. Ruining the game ????