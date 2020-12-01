Грилиш: VAR разрушает игру

Капитан "Астон Виллы" Джек Грилиш придерживается мнения, что VAR портит футбол – он поделился этим у себя в Твиттере. Напомним, вчера "львы" проиграли "Вест Хэм Юнайтед" со счетом 2:1. Гол Олли Уоткинса в компенсированное время был отменен арбитром VAR из-за офсайда.

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"Что касается VAR, то я уже поделился своими взглядами и сейчас это граничит с неловкостью, когда некоторые решение не принимаются. Это разрушение игры".

As for VAR, I’ve shared my views before and it’s now just getting borderline embarrassing with some off the decisions. Ruining the game ???? — Jack Grealish (@JackGrealish) November 30, 2020

Напомним, официально технология была включена в Правила игры в футбол в 2018 году после серии испытаний на международных турнирах.