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Матч АПЛ под угрозой переноса. В Ньюкасле - вспышка COVID-19

Англия
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Теперь проблемы начались и в Англии

Матч АПЛ под угрозой переноса. В Ньюкасле - вспышка COVID-19
UA-Футбол
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Матч АПЛ между "Ньюкаслом" и "Астон Виллой", который должен пройти в ближайшие выходные, под угрозой переноса. Все из-за вспышки коронавируса в клане "сорок".

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Сейчас тренировочная база клуба закрыта и откроется не раньше среды. Решение по проведению матча будет принято в ближайшее время, в то время как вся команда находится на самоизоляции.

Отметим, что уже с ближайшего тура некоторые игры АПЛ пройдут со зрителями.

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В статье: "Ньюкасл" коронавирус
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