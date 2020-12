Матч АПЛ под угрозой переноса. В Ньюкасле - вспышка COVID-19

Матч АПЛ между "Ньюкаслом" и "Астон Виллой", который должен пройти в ближайшие выходные, под угрозой переноса. Все из-за вспышки коронавируса в клане "сорок".

Сейчас тренировочная база клуба закрыта и откроется не раньше среды. Решение по проведению матча будет принято в ближайшее время, в то время как вся команда находится на самоизоляции.

BREAKING: Newcastle's Premier League game at Aston Villa on Friday looking increasingly likely to be postponed due to coronavirus outbreak at club