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Матч АПЛ под угрозой переноса. В Ньюкасле - вспышка COVID-19
Теперь проблемы начались и в Англии
Матч АПЛ между "Ньюкаслом" и "Астон Виллой", который должен пройти в ближайшие выходные, под угрозой переноса. Все из-за вспышки коронавируса в клане "сорок".
Сейчас тренировочная база клуба закрыта и откроется не раньше среды. Решение по проведению матча будет принято в ближайшее время, в то время как вся команда находится на самоизоляции.
BREAKING: Newcastle's Premier League game at Aston Villa on Friday looking increasingly likely to be postponed due to coronavirus outbreak at club— Sky Sports News (@SkySportsNews) December 1, 2020
Отметим, что уже с ближайшего тура некоторые игры АПЛ
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