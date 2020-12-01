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Проклятье Клоппа. Ливерпуль теряет Алиссона из-за травмы
Может пропустить две недели
Очередной игрок "Ливерпуля" угодил в лазарет. На этот раз речь идет об Алиссоне Бекере.
Как сообщил Юрген Клопп, у бразильского вратаря проблемы с задней поверхностью бедра. Сегодня он не сыграет против "Аякса", а также может пропустить порядка двух недель.
Jürgen Klopp has provided an update on the fitness issue that ruled @Alissonbecker out of tonight's clash ????— Liverpool FC (@LFC) December 1, 2020
Отметим, что также в лазарете "красных" находятся Александер-Арнольд, Тьяго, Ван Дейк, Хендерсон и Милнер.
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