Проклятье Клоппа. Ливерпуль теряет Алиссона из-за травмы

Очередной игрок "Ливерпуля" угодил в лазарет. На этот раз речь идет об Алиссоне Бекере.

Как сообщил Юрген Клопп, у бразильского вратаря проблемы с задней поверхностью бедра. Сегодня он не сыграет против "Аякса", а также может пропустить порядка двух недель.

Jürgen Klopp has provided an update on the fitness issue that ruled @Alissonbecker out of tonight's clash ????