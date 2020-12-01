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Проклятье Клоппа. Ливерпуль теряет Алиссона из-за травмы

Англия
(1 голосов)

Может пропустить две недели

Проклятье Клоппа. Ливерпуль теряет Алиссона из-за травмы
UA-Футбол
Новина українською

Очередной игрок "Ливерпуля" угодил в лазарет. На этот раз речь идет об Алиссоне Бекере.

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Как сообщил Юрген Клопп, у бразильского вратаря проблемы с задней поверхностью бедра. Сегодня он не сыграет против "Аякса", а также может пропустить порядка двух недель.

Отметим, что также в лазарете "красных" находятся Александер-Арнольд, Тьяго, Ван Дейк, Хендерсон и Милнер.

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В статье: Ливерпуль Алиссон Бекер
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