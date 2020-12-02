Артета рассказал о состоянии здоровья Давида Луиса

Наставник лондонского "Арсенала" Микель Артета поделился новостями о самочувствии защитника команды.

В поединке 10-го АПЛ против "Вулверхэмптона" (1:2) бразилец сильно столкнулся головами с Раулем Хименесом. Форвард в результате попал в больницу, так как получил перелома черепа, а Луис с раной головы доиграл до перерыва и был заменен.

Читайте также Давид Луис может покинуть Арсенал по окончании сезона

"Он чувствует себя нормально. Понятно, что он получил очень неприятное рассечение, но за ним продолжают следить врачи, и он в порядке. Некоторые люди задаются вопросом, следовало ему продолжать игру или нет. К счастью, у нас работает один из ведущих авторитетов в этой стране, наш врач Гари О’Дрисколл, у которого огромный опыт не только в футболе, но и регби. Он прекрасно знает, что нужно делать. Он провел тесты, соблюдая все протоколы. Нужно понимать, что решение принимается за минуту, когда у одного открылось кровотечение, а у другого жизнь находится под угрозой.

Сможет ли Луис сыграть с "Тоттенхэмом" в воскресенье? Думаю, сможет, если шрам заживет и он не будет испытывать проблем с игрой головой", - цитирует Артету пресс-служба "Арсенала".

В воскресенье, 6 декабря, "канониры" в гостевом матче сыграют с "Тоттенхэмом" в рамках 11-го тура сезона.