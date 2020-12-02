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Артета: Возможно, именно сейчас нужно вводить временные замены

Англия
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Это связано с большим количеством травм

Артета: Возможно, именно сейчас нужно вводить временные замены
Новина українською

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета хочет сделать временные замены в футболе.

"Возможно, сейчас тот самый момент, чтобы дать футболистам больше времени для восстановления, используя временные замены. Сейчас этого нет в футболе, но в других видах спорта это нормальное явление", — приводит BBC слова Артеты.

"Нам нужно защитить игроков. После повреждений футболисты часто готовы вернуться на поле, но перед этим врачи должны провести определенные процедуры, чтобы убедиться в том, что все в порядке. Тем не менее, мы не можем играть в меньшинстве 10-15 минут", — добавил наставник "канониров".

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета
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