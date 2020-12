Неизвестный Шмейхель: Каспер прошел через Ноттс Каунти и 4 года аренд ради мечты

Ему было четыре года, когда Петер последний раз выиграл датскую Суперлигу и отправился в Англию.

Тот трансфер сэр Алекс потом назовет "покупкой столетия": за Шмейхеля-старшего "МЮ" выложил около 500 тысяч фунтов. Но перед тем, как отплыть на Туманный Альбион, Петер вместе с партнерами по "Брондбю" решили хорошенько отметить титул. И вот когда народ начал подтягиваться на вечеринку, четырехлетний сын Шмейхеля стал в дверях и заявил одному из клубных спонсоров: "Эй, а вас сюда не приглашали, здесь только футболисты!"

В общем, смеха было много. Петер любит рассказывать эту историю, ведь она в полной мере иллюстрирует детство его сына. Каспер не знал другой жизни, кроме тренировок и матчей.

В "МЮ" их таких было трое - компанию сыну Шмейхеля составляли Том Инс и Алекс Брюс. Путались у старших под ногами, пинали мяч в раздевалке - короче, дети как дети. Но Каспер уже тогда стоял на воротах, подражая папе.

К слову сказать, Том и Алекс тоже стали профессионалами и много поиграли на разных уровнях, но сил, чтоб выйти из тени знаменитых отцов, у обоих не хватило.

***

"Мне очень повезло, ведь я своими глазами видел вблизи лучших игроков поколения. Смотреть на тренировки футболистов, вроде моего отца, Бекхэма, Скоулза, Гиггза, Кантона было бесценно. Я навсегда запомнил, как тяжело они работали над собой, их перфекционизм и желание быть лучшими в мире".

Сейчас Каспер и Петер похожи внешне, но начинали они совсем по-разному. Петер, сын музыканта из Польши Толека Шмейхеля, родился в пригороде Копенгагена Хойе Гладсаксе, где в 60-х поселяли мигрантов и прочую бедноту. Как и большинство футболистов, он начинал во дворе, в компании таких же сорванцов, как сам. Футбол для него был шансом вырваться.

А вот Касперу рваться нужды не было. Он не знал бедности, дружил со звездами и у него все было замечательно уже с рождения. Это создавало проблемы. Мазиньо чтобы воспитать сыновей футболистами отдал обоих в Ла Масию, которую в шутку называют "монастырем" из-за строгих порядков и закрытости. Лилиан Тюрам просто отошел в сторонку и на расстоянии наблюдал, кем растет Маркус в "Сошо". Петер Шмейхель тоже пришел к этому, хотя и не сразу.

Забавная вышла история. В 2001 году легендарный датчанин устроился в "Астон Виллу". Накануне Boxing day команда должна была тренироваться, но ветераны получили от штаба отгул. И поскольку на ворота ставить было некого, Петер предложил своего сына. На тот момент он уже имел опыт тренировок в школе португальского "Эшторила" (папа его туда пристроил, пока сам играл за "Спортинг"), но все равно это было смело.

"У Каспера перед игрой вдруг вздулся живот, но он говорил, что все нормально. Когда же началось занятие, то он три-четыре раза отражал выходы один на один от нашего лучшего форварда Анхеля, причем мяч попадал и в живот тоже. Помню, ребята тогда подошли к Касперу и похвалили за игру".

Когда же семейство вернулось домой праздновать Рождество, Каспер не смог подняться. Оказалось, у него был аппендицит.

"Вы поймите, я же не знал, как ему тяжело. Но он провел тренировку с четвертой на тот момент командой АПЛ, получил пару ударов в живот и продолжал! Когда же мы забрали его из больницы через день, то Каспер уже играл в снежки с сестрой. Вот это был первый раз, когда я увидел в нем подходящий менталитет".

***

Это был 2001 год, а впервые твердым игроком основы Каспер стал лишь в 2009-м. Прошло восемь сезонов, прежде чем другие увидели в Каспере нечто большее, чем сына знаменитого папы.

Да и то, если честно, ситуация получилась комичная. Некий ближневосточный консорциум Munto Finance приобрел клуб четвертого дивизиона "Ноттс Каунти". Целью, естественно, обозначили выход в АПЛ, спордиром назначили Свена-Йорана Эрикссона, к тому времени окончательно сбившегося на поиски легких денег.

Швед и пригласил в многообещающий проект Каспера, которого хорошо знал по "Ман Сити". Эрикссон, кто забыл, возглавлял "Горожан" перед приходом шейхов, ну а Шмейхель был там невесть каким по счету вратарем.

Вообще на "Этихад" он попал в 2002-м вместе с Петером, став первыми отцом и сыном, выступавшими за "Горожан" на взрослом и молодежном уровнях. Каспер полюбил "Сити", но потом из "Шрусбери" пришел Джо Харт, в которым тогда видели едва ли не нового Питера Шилтона. Так что хоть контракт Шмейхелю и дали, ждали его исключительно аренды.

"Дарлингтон", "Бэри", "Фалкирк" - та еще дыра. Но именно там Каспер играл, прежде чем дорос до более статусных "Кардиффа" и "Ковентри". В "Сити" же за четыре сезона его семь раз выпустили в основе.

И вот он, долгожданный большой проект! "Ноттс Каунти", на секунду, один из старейших клубов Англии. И пускай последний Кубок "Сороки" добыли в 1894 году, у них был богатый спонсор, так что Каспер не колебался. И получил бесценный опыт.

"Это был безумный сезон. На одни матчи мы добирались чартерными самолетами, а на другие ехали убогим автобусом. Сегодня эти люди говорили, что у нас горы денег, а завтра исчезли навсегда, Эриксон тоже смылся, и мы поняли, что нас надули. Впрочем, все равно пойти в "Ноттс Каунти" было одним из самых правильных решений моей жизни. Именно там я получше узнал мир и людей, с которыми работаю. Вокруг команды ходило много плохих слухов, но мы сконцентрировались на футболе и выиграли лигу с комфортным преимуществом".

Шмейхель с кубком Лиги 2 в "Ноттс Каунти"

***

Тот "Ноттс Каунти" в АПЛ не вышел, а жаль - была бы сказка покруче лестерской. Тем не менее, одного игрока для элиты клуб таки подготовил.

Конечно, случилось все не сразу. Касперу Шмейхелю вообще ничего не давалось легко - приходилось бороться, цепляться, доказывать, и лишь тогда сундучок с желаемым понемногу приоткрывался.

В "Лидсе", правда, как-то вообще не пошло, несмотря на воссоединение с другом детства Брюсом. Каспер выходил в основе, но играл слишком неровно. С одной стороны, был ярчайший перфоманс против "Арсенала", после которого его назвали лучшим игроком раунда Кубка Англии, с другой - 70 пропущенных голов в Чемпионшипе. Для контекста, ближайшие конкуренты "Павлинов" пропустили 50 и 51 гол соответственно.

Беккьо, Градель и Снодграсс тащили команду до последнего тура, но на финише им не хватило трех очков до плей-офф. И терпение менеджера Саймона Грейсона лопнуло.

"У нас есть альтернативы Касперу, которые сделают нас сильнее, помогут прогрессировать. Если же предложений по нему не будет, это ничего не меняет. Мы все равно ищем нового голкипера, который бы усилил нашу команду".

Для Шмейхеля эта пресс-конференция стала шоком, но его быстро привел в порядок еще один звонок от Эрикссона - на этот раз, шведу предложили работенку в "Лестере", и он потащил старого знакомого за собой. Трансфер обошелся "Лисам" в 2 млн фунтов, и хотя на "покупку века" не тянул, но тоже имел внушительные последствия для всех сторон. Кроме, разве что, Эрикссона.

***

Сейчас первое интервью Каспера после перехода в "Лестер" смотрится умилительно. В нем он назвал три своих главных мечты - поехать на Евро-2012, сыграть на "Уэмбли" и выйти в АПЛ.

С лигой все понятно - мог и о большем желать, как оказалось. На Евро тоже поехал, хоть и не сыграл там ни минуты. Основным в сборной, как ранее отец, Каспер стал позже - примерно с 2014-го. Наибольшие проблемы возникли с "Уэмбли", но выручили "Шпоры", перебравшиеся туда на время строительства собственной арены в сезоне-2018/19.

Не даром уже много лет Каспер Шмейхель выглядит абсолютно счастливым человеком. Его мечты не просто исполнились, а даже "переисполнились".

"У меня не осталось сожалений относительно всего, что происходило. Я сыграл почти во всех дивизионах и странах на этом острове, кроме Лиги 1. Я был в Шотландии, Уэльсе, даже в Лиге 2. Мне повезло получить широчайшее футбольное образование".

У Петера Шмейхеля есть все основания гордиться и он, собственно, так и делает. Отец присутствовал на дебюте Каспера в "Ман Сити" в 2007 году, потом ездил за ним даже в "Бэри" и "Ковентри". Когда же "Лестер" сенсационно выиграл АПЛ, то Петер признался, что "этот титул для него вдвое приятнее чем все его пять чемпионств с "МЮ". Просто посмотрите на его выражение лица после сэйва Каспера на ЧМ-2018 - оно бесценно.

***

Конечно, их все время сравнивают. А разве могло быть иначе? Это настоящая магия цифр: свой первый титул АПЛ они оба выиграли в 29 лет благодаря осечке ближайшего конкурента. Даже день совпал - 2 мая.

Теперь букмекеры жадно посматривают на сына Каспера - Макса. Ему всего десять лет, но на его будущий триумф в АПЛ уже принимают ставки с коэффициентом 250 к 1. Есть даже желающие ставить на то, что Макс выиграет АПЛ в 29 лет, как папа и дед. Малыш, естественно, уже во вратарских перчатках и тренируется. Он еще понятия не имеет, на какое давление себя обрекает.

This is Max, Kasper Schmeichel's son.

"Знаете, я бы точно сыграл больше матчей в АПЛ, если бы носил другую фамилию. Многие считают, что благодаря связям папы передо мной были открыты все двери, но все обстояло ровно наоборот. Сегодня мне 34, я давно женат, у меня двое детей, но люди продолжают видеть во мне сына Петера".

Когда Йорди Кройф не выдержал этой тени и развалился, его многие жалели. Каспер же своей борьбой заслужил не жалость, а бесконечное уважение.