История Baby Squad. Как болельщики Лестера стали одними из самых жестоких в Англии

"Лестер" никогда не был большим английским клубом, зато всегда обладал преданными отрядами поклонников. В 1981-ом году после нескольких атак хулиганов из Chelsea Headhunters, активные болельщики "Лестера" создали фирму Baby Squad, которая должна была отвечать на все околофутбольные вызовы. BS изначально вела масштабные сражения только с Chelsea Headhunters. Что интересно, в Baby Squad входили не только белые британцы, но и мигранты из Южной Азии, число которых в Лестере постоянно растет: например, в 2001-ом году они составляли 29,9% населения данного города, а уже в 2011-ом году – 31,8%.

В 2000-ом году BBC поставила хулиганов "Лестера" на второе место среди самых жестоких околофутбольных банд Англии и Уэльса – согласно исследованию, Baby Squad в боевом компоненте уступала только тусовке "Вулверхэмптона". Высокое место в рейтинге объясняется еще и тем обстоятельством, что к началу XXI века движ английских хуллз переживал страшный кризис, а главные лидеры околофутбола, такие объединения, как Inter City Firm ("Вест Хэм"), Bushwackers ("Миллуолл") и те же Chelsea Headhunters ("Челси") находились на грани вымирания.

Мы уже несколько раз упомянули "Челси", но фишка состоит в том, что у "Лестера" нет каких-то особенно сложных исторических отношений с лондонской командой. Важнейшими для "Лис" являются совсем другие поединки – прежде всего, "Ноттингем Форест", "Дерби Каунти" и "Ковентри".

Матчи против "Ноттингема" носят название "Дерби Восточного Мидленда". Восточный Мидленд (Ист-Мидлендс) - это почти пятимиллионный регион на востоке Англии, крупнейшим городом которого выступает Ноттингем. Уже с первых поединков между "Лестером" и "Ноттингемом" (дебютная встреча состоялась в 1901-ом году) стало понятно, что региональное соперничество слишком сильно, чтобы воспринимать данное противостояние как рядовой футбольный матч.

В 1909-ом году "Ноттингем" нанес "Лисам" крупнейшее поражение в их истории – 12:0. Выступление игроков "Лестера" выглядело настолько ужасным, что Футбольная лига даже инициировала проведения специального расследования, чтобы узнать – а не сдан ли этот матч? Все оказалось куда как банальнее: за день до игры у одного из футболистов "Лестера" была свадьба, и на поединок футболисты вышли с жуткого похмелья.

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С тех пор прошло уже более века, но для саппортеров "Лестера" нет ничего более раздражительного, чем баннер "12:0" (иногда внизу пишут еще и год, чтобы конкретизировать событие) – с особенным упорством вывешиваемый фан-движем "Ноттингема".

"Дерби Каунти" тоже является гордым представителем Восточного Мидленда, поэтому матчи этого клуба с "Лестером" тоже считаются мощным соперничеством – при этом и в Лестере, и в Дерби больше всего все равно ненавидят "Ноттингем Форест".

Джонии Макмиллан отыграл за "Дерби" шесть сезонов, прежде чем в 1896-ом году перейти в "Лестер". Дело дошло до того, что ему стало вообще проблематично ездить в Дерби – из-за многочисленных угроз жизни и здоровью, получаемых от болельщиков "Дерби Каунти".

Города Лестер и Ковентри друг от друга отделяет всего лишь 24 мили (38 км), поэтому их противостояние зовется по названию автострады: "Дерби М69". В 2008-ом году Football Pools поставил игру "Лестер"-"Ковентри" на 26-е место среди самых значимых поединков английского футбола. Просто отметим это как данность.

А о том, что данный рейтинг вообще довольно спорный, говорит хотя бы тот факт, что на первом месте оказался матч между "ВБА" и "Вулверхэмптоном", а, например, на 18-ой позиции противостояние "Гримсби" и "Сканторпа", оцененное выше, чем бойня "МЮ" и "Лидса" (20-е место).

"Дерби М69" свойственны насильственные акции, осуществляемые как Baby Squad, так и The Legion, основной фирмой "Ковентри". Например, в 2004-ом году фанаты обстреляли полицейских из ракетниц.

В 2008-ом году фанаты "Ковентри" и "Лестера" решили устроить бойню друг с другом в заранее обговоренном месте (как мы видим, славный английский хулиганизм все-таки использует околофутбольные практики Восточной Европы). Таким образом, толпа разгневанных мужчин встретилась у паба Earlsdon’s City Arms, находящегося в 6 милях от стадиона "Ковентри". Для начала представители Baby Squad и The Legion в общем составе около 100 человек начали швырять друг в друга обломки кирпичей.

Сойтись так и не успели – бдительные горожане вызвали полицейских, и стражи правопорядка арестовали 11 хулиганов.

Один из очевидцев в интервью BBC подтвердил, что драку планировали старые фирмачи: "Сначала я увидел несколько мужчин лет 50, которые что-то активно обсуждали по телефону. Видимо, они договаривались об определенном времени сбора. Потом начался весь этот ужас. Такого никогда не было в нашем районе". Известно также, что полиция в ходе рейда конфисковала ножи у нескольких представителей Baby Squad.

То, что на бои продолжают выходить 50-летние представители фирм красноречиво свидетельствует о том, что английский футбольный хулиганизм переживает крайне необычные времена. У крупных и средних объединений силового саппорта вообще практически не происходит смены поколений: в современном мире молодежь стремится куда угодно, но не в состав фирм, предпочитая либо смотреть футбол в качестве обыкновенных болельщиков, либо участвовать в движе, но как ультрас (даже несмотря на то, что ультрас-объединения никогда не были популярны в Англии).

Baby Squad – это интересная история. Но, как и все английские фирмы старой закалки, пережившие миллениум, сегодня они выглядят футбольным атавизмом.

Динозавром, однажды появляющемся в городе – уже явно не в свое время и совсем не в своем месте.