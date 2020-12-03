Трент Александер-Арнольд назвал лучший матч в своей карьере

Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд поделился воспоминаниями о матче, в котором команда ощутила наилучшую поддержку.

"Камбэк против "Барселоны" был невероятным, но на матче с "Манчестер Сити" была лучшая атмосфера, в которой мне когда-либо доводилось играть. Единственный минус таких встреч – ты не можешь общаться со своими центральными защитниками! Кричишь, как только можешь, и они всё равно тебя не слышат. Пытаешься подсказать, но ничего не получается. Это единственный недостаток, а в целом это очень здорово", — приводятся слова Трента на сайте Red Bull.

Напомним, в сезоне-2017/2018 "Ливерпуль" в четвертьфинале Лиги чемпионов встречался с "Манчестер Сити". На своём поле красные разгромили соперника со счётом 3:0. Впоследствии подопечные Юргена Клоппа одолели "горожан" на выезде (2:1) и дошли до финала турнира, где проиграли мадридскому "Реалу" (1:3).