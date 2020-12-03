  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Трент Александер-Арнольд назвал лучший матч в своей карьере
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Трент Александер-Арнольд назвал лучший матч в своей карьере

Англия
(1 голосов)

И это не матч с Барселоной

Трент Александер-Арнольд назвал лучший матч в своей карьере
Новина українською

Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд поделился воспоминаниями о матче, в котором команда ощутила наилучшую поддержку.

"Камбэк против "Барселоны" был невероятным, но на матче с "Манчестер Сити" была лучшая атмосфера, в которой мне когда-либо доводилось играть. Единственный минус таких встреч – ты не можешь общаться со своими центральными защитниками! Кричишь, как только можешь, и они всё равно тебя не слышат. Пытаешься подсказать, но ничего не получается. Это единственный недостаток, а в целом это очень здорово", — приводятся слова Трента на сайте Red Bull.

Напомним, в сезоне-2017/2018 "Ливерпуль" в четвертьфинале Лиги чемпионов встречался с "Манчестер Сити". На своём поле красные разгромили соперника со счётом 3:0. Впоследствии подопечные Юргена Клоппа одолели "горожан" на выезде (2:1) и дошли до финала турнира, где проиграли мадридскому "Реалу" (1:3).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ливерпуль Трент Александер-Арнольд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
fabo33
03.12.2020 в 16:51
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...