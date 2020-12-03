Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стоунз уже в ближайшее трансферное окно может отправиться в аренду в Арсенал
Но отпустит ли его Пеп?
Защитник "Манчестер Сити" Джон Стоунс может перейти в "Арсенал", пишет Eurosport.
По данным источника, 26-летний англичанин уже зимой может сменить клуб, сначала отправившись в аренду к "канонирам", а затем уже на полноценной основе.
Сам же главный тренер лондонцев Микель Артета опроверг слухи о возможном трансфере Стоунса.
В сезоне-2019/20 Стоунс провел за "Манчестер Сити" 20 матчей, на его счету 1 результативная передача.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Заря - Лестер. Где смотреть прямую видеотрансляцию матча
- Биатлон-2020/21. Календарь кубка мира
- Разгром Динамо, вылет Ворсклы из Кубка, потеря Шахтера. Главные новости за 2 декабря
- Не раздражайте Кавани! Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 2:3. Видео голов и обзор матча
- Сексуальная украинская теннисистка родила ребенка от Жерсона Родригеса. ФОТО
- Сергей Ребров подарил сыну футболку Криштиану Роналду с автографом. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
fabo33
03.12.2020 в 16:50
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...