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Стоунз уже в ближайшее трансферное окно может отправиться в аренду в Арсенал

Англия
(1 голосов)

Но отпустит ли его Пеп?

Стоунз уже в ближайшее трансферное окно может отправиться в аренду в Арсенал
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Защитник "Манчестер Сити" Джон Стоунс может перейти в "Арсенал", пишет Eurosport.

По данным источника, 26-летний англичанин уже зимой может сменить клуб, сначала отправившись в аренду к "канонирам", а затем уже на полноценной основе.

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Сам же главный тренер лондонцев Микель Артета опроверг слухи о возможном трансфере Стоунса.

В сезоне-2019/20 Стоунс провел за "Манчестер Сити" 20 матчей, на его счету 1 результативная передача.

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В статье: Арсенал (Лондон) Манчестер Сити Джон Стоунс
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Комментарии (1)
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fabo33
03.12.2020 в 16:50
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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