Стоунз уже в ближайшее трансферное окно может отправиться в аренду в Арсенал

Защитник "Манчестер Сити" Джон Стоунс может перейти в "Арсенал", пишет Eurosport.

По данным источника, 26-летний англичанин уже зимой может сменить клуб, сначала отправившись в аренду к "канонирам", а затем уже на полноценной основе.

Сам же главный тренер лондонцев Микель Артета опроверг слухи о возможном трансфере Стоунса.

В сезоне-2019/20 Стоунс провел за "Манчестер Сити" 20 матчей, на его счету 1 результативная передача.