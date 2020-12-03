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Рашфорд может пропустить ближайший матч МЮ

Англия
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Это станет проблемой для Сульшера

Рашфорд может пропустить ближайший матч МЮ
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В матче пятого тура Лиги Чемпионов "Манчестер Юнайтед" дома проиграл "ПСЖ" (1:3). Не обошлось без потерь.

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По данным английских СМИ, повреждение плеча получил Маркус Рашфорд. Уже на ближайших выходных "дьяволы" сыграют против "Вест Хэма", а участие форварда под вопросом.

Отметим, что в этом сезоне Маркус успел забить девять голов в 16-ти матчах.

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В статье: Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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