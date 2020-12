Рашфорд может пропустить ближайший матч МЮ

В матче пятого тура Лиги Чемпионов "Манчестер Юнайтед" дома проиграл "ПСЖ" (1:3). Не обошлось без потерь.

По данным английских СМИ, повреждение плеча получил Маркус Рашфорд. Уже на ближайших выходных "дьяволы" сыграют против "Вест Хэма", а участие форварда под вопросом.

