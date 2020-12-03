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Рашфорд может пропустить ближайший матч МЮ
Это станет проблемой для Сульшера
В матче пятого тура Лиги Чемпионов "Манчестер Юнайтед" дома проиграл "ПСЖ" (1:3). Не обошлось без потерь.
По данным английских СМИ, повреждение плеча получил Маркус Рашфорд. Уже на ближайших выходных "дьяволы" сыграют против "Вест Хэма", а участие форварда под вопросом.
???? — Marcus Rashford is a doubt for the game against West Ham as he is being troubled by a shoulder problem. #mufc #mujournal— United Journal (@theutdjournal) December 3, 2020
[MU]
Отметим, что в этом сезоне Маркус успел забить девять голов в 16-ти матчах.
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