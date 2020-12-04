Моуриньо: Сейчас мне 57 лет и я очень молод – собираюсь тренировать еще 10-15 лет

Менеджер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо рассказал, сколько лет еще планирует работать тренером.

"Я всегда хотел успешную карьеру – это часть моей ДНК. Понимаю, некоторые думают не так обо мне, но я считаю себя скромным человеком. Всегда стараюсь учиться, накапливать опыт".

"Я верю, что сегодня я лучше, чем был 10 или 20 лет назад. Сейчас мне 57 лет, я очень молод для наставника. Думаю, я буду тренировать еще 10-15 лет. Моя страсть и желание прогрессировать никуда не делись, я поседел вовсе не из-за стресса".