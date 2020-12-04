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Моуриньо: Сейчас мне 57 лет и я очень молод – собираюсь тренировать еще 10-15 лет

Англия
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Жозе на связи

Моуриньо: Сейчас мне 57 лет и я очень молод – собираюсь тренировать еще 10-15 лет
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Менеджер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо рассказал, сколько лет еще планирует работать тренером.

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"Я всегда хотел успешную карьеру – это часть моей ДНК. Понимаю, некоторые думают не так обо мне, но я считаю себя скромным человеком. Всегда стараюсь учиться, накапливать опыт".

"Я верю, что сегодня я лучше, чем был 10 или 20 лет назад. Сейчас мне 57 лет, я очень молод для наставника. Думаю, я буду тренировать еще 10-15 лет. Моя страсть и желание прогрессировать никуда не делись, я поседел вовсе не из-за стресса".

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В статье: Жозе Моуриньо
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Источник:
inews

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