Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Моуриньо: Сейчас мне 57 лет и я очень молод – собираюсь тренировать еще 10-15 лет
Жозе на связи
Менеджер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо рассказал, сколько лет еще планирует работать тренером.
"Я всегда хотел успешную карьеру – это часть моей ДНК. Понимаю, некоторые думают не так обо мне, но я считаю себя скромным человеком. Всегда стараюсь учиться, накапливать опыт".
"Я верю, что сегодня я лучше, чем был 10 или 20 лет назад. Сейчас мне 57 лет, я очень молод для наставника. Думаю, я буду тренировать еще 10-15 лет. Моя страсть и желание прогрессировать никуда не делись, я поседел вовсе не из-за стресса".
Популярное сейчас
- Мораес и Забарный получили сроки дисквалификации
- Рейтинг клубов УЕФА. Заря укрепляется в топ-100, Динамо без прогресса, Шахтер отыграл одну позицию
- Таблица коэффициентов УЕФА. Прогресс без гарантий светлого будущего
- АПЛ. Вест Хэм обыгрывает Астон Виллу
- Очаровательная жена звезды мадридского Реала Дани Карвахаля. ФОТО
- У Жерсона Родригеша родился сын