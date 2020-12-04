Англия
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В АПЛ назвали претендентов на звание Лучший тренер месяца
Всего их четыре
АПЛ на официальном сайте опубликовала имена четверых претендентов на звание лучшего тренера ноября.
На приз номинированы Жозе Моуринью ("Тоттенхэм", 3 победы и ничья), Фрэнк Лэмпард ("Челси", 2 победы и ничья в ноябре), Дэвид Мойес ("Вест Хэм", 3 победы) и Уле Гуннар Сульшер ("Манчестер Юнайтед", 3 победы и поражение).
На данный момент в чемпионате Англии лидируют "Тоттенхэм" и "Ливерпуль", у которых по 21 очку.
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