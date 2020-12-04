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Новички Челси и Тоттенхэма, лидеры МЮ и Астон Виллы. Названы претенденты на звание игрока месяца в АПЛ
Шесть претендентов - одна награда
АПЛ начинает подбивать итоги ноября. Были названы претенденты на звание лучшего футболиста месяца.
Как это бывает обычно, в список попало шесть кандидатов. Их имена следующие - Бен Чилвелл ("Челси"), Пьер Хёйберг ("Тоттенхэм"), Бруну Фернандеш ("МЮ"), Джек Грилиш ("Астон Вилла"), Анджедл Огбонна ("Вест Хэм") и Джеймс Уорд-Праус ("Саутгемптон").
It's time to decide who deserves the crown ????— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) December 4, 2020
Vote for November's @premierleague Player of the Month now ➡ https://t.co/p5a7hHYUWi#FUT21 #PL pic.twitter.com/j2y8od3CBR
Напомним, что по итогам октября награду
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