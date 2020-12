Новички Челси и Тоттенхэма, лидеры МЮ и Астон Виллы. Названы претенденты на звание игрока месяца в АПЛ

АПЛ начинает подбивать итоги ноября. Были названы претенденты на звание лучшего футболиста месяца.

Как это бывает обычно, в список попало шесть кандидатов. Их имена следующие - Бен Чилвелл ("Челси"), Пьер Хёйберг ("Тоттенхэм"), Бруну Фернандеш ("МЮ"), Джек Грилиш ("Астон Вилла"), Анджедл Огбонна ("Вест Хэм") и Джеймс Уорд-Праус ("Саутгемптон").

