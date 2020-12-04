  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Новички Челси и Тоттенхэма, лидеры МЮ и Астон Виллы. Названы претенденты на звание игрока месяца в АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Новички Челси и Тоттенхэма, лидеры МЮ и Астон Виллы. Названы претенденты на звание игрока месяца в АПЛ

Англия
(1 голосов)

Шесть претендентов - одна награда

Новички Челси и Тоттенхэма, лидеры МЮ и Астон Виллы. Названы претенденты на звание игрока месяца в АПЛ
UA-Футбол
Новина українською

АПЛ начинает подбивать итоги ноября. Были названы претенденты на звание лучшего футболиста месяца.

Читайте такжеВ АПЛ названы претенденты на звание Лучший тренер месяца

Как это бывает обычно, в список попало шесть кандидатов. Их имена следующие - Бен Чилвелл ("Челси"), Пьер Хёйберг ("Тоттенхэм"), Бруну Фернандеш ("МЮ"), Джек Грилиш ("Астон Вилла"), Анджедл Огбонна ("Вест Хэм") и Джеймс Уорд-Праус ("Саутгемптон").

Напомним, что по итогам октября награду забрал Сон Хин Мин.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Анджело Огбонна Бруну Фернандеш Пьер-Эмиль Хёйбьерг Джеймс Уорд-Праус Джек Грилиш Бен Чилвелл
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...