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Аллегри ждёт предложений из АПЛ
Массимилиано хочет попробовать себя в новой лиге
Бывший главный тренер "Ювентуса" и "Милана" Массимилиано Аллегри выразил желание перебраться в Английскую Премьер-лигу.
"Я бы хотел поработать в Премьер-Лиге. В Италии я провел четыре года в "Милане". Пять лет в "Ювентусе". Свою новую работу я ожидаю получить в Италии, но это сложно, или в Англии.
На мой взгляд, сейчас английский футбол прогрессирует, потому что здесь много иностранных тренеров. Здесь стало больше тактики, нежели 10 лет назад. Сейчас в Англии играют в гораздо более утонченный и тактический футбол относительно традиций местного футбола.
Здесь есть хороший баланс между духом английского футбола, мастерством и тактическим подходом новых тренеров", — цитирует Аллегри The Times.
На счету Аллегри 6 выигранных Скудетто вместе с "Ювентусом" и "Миланом". Также он выигрывал 4 Кубка и 3 Суперкубка Италии.
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