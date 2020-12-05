Аллегри ждёт предложений из АПЛ

Бывший главный тренер "Ювентуса" и "Милана" Массимилиано Аллегри выразил желание перебраться в Английскую Премьер-лигу.

"Я бы хотел поработать в Премьер-Лиге. В Италии я провел четыре года в "Милане". Пять лет в "Ювентусе". Свою новую работу я ожидаю получить в Италии, но это сложно, или в Англии.

На мой взгляд, сейчас английский футбол прогрессирует, потому что здесь много иностранных тренеров. Здесь стало больше тактики, нежели 10 лет назад. Сейчас в Англии играют в гораздо более утонченный и тактический футбол относительно традиций местного футбола.

Здесь есть хороший баланс между духом английского футбола, мастерством и тактическим подходом новых тренеров", — цитирует Аллегри The Times.